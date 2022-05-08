محافظ المنيا يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة فى ملوى (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد أسامة القاضى، محافظ المنيا، عددا من المشروعات الجارى تنفيذها، ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، بمركز ملوى لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات والوقوف على جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها ، حيث تعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من أهم وأضخم المشروعات التنموية الكبرى، التى تنفذها الدولة.





وقال القاضى، فى بيان صحفى، اليوم الأحد، إنه جارٍ العمل على قدم وساق فى تنفيذ مشروعات المبادرة فى 19 قطاعا خدميا، حيث من المستهدف تطوير 192 قرية و757 تابعا فى 5 مراكز على مستوى المحافظة، فى المرحلة الأولى، وتم إدراج مركزى بنى مزار وسمالوط فى المرحلة الثانية للمبادرة. وأوضح أن جولة المحافظ شملت تفقد، أعمال إنشاء مدرسة تونا الجبل للتعليم الأساسى وكذلك مجمع خدمات المواطنين بالقرية ، كما تابع محافظ المنيا خلال جولته بدء العمل فى إنشاء الوحدة الصحية بقرية تونا الجبل. كما شملت الجولة ، تفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية دروة ،حيث تم تنفيذ أكثر من 85% من الأعمال بالمجمع.

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