محافظ الغربية يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» فى زفتى

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، اليوم الأحد، أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بنهطاى بزفتى، للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ، بالإضافة إلى تفقده مراكز سمنود والمحلة.





واستهل المحافظ جولته - حسب بيان - أعمال توسعة وتطوير مدخل مدينة سمنود بهدف حل مشكلة الاختناق المرورى لمدخل المدينة، كما تفقد أعمال إنشاء كورنيش ترعة الساحل بسمنود والذى سيمثل متنزه ومتنفسا جديدا وحضاريا لمدينة سمنود، إلى جانب فتح محور مرورى جديد من طريق المحلة سمنود إلى وسط المدينة مما سيحقق سيولة مرورية وفك الكثافة المرورية التى يعانى منها مدخل المدينة، بتكلفة مالية 47.7 مليون جنيه، كما تفقد أعمال فرد طبقة السن بطريق سمنود - المحلة القديم (طريق 13). واستكمل "رحمى" جولته فى مدينة المحلة الكبرى بتفقده أعمال فرد ودك طبقة السن بطريق كورنيش بحر شبين بالمحلة بتكلفة 75 مليون جنيه والذى سيفتح محور دائرى حول مدينة المحلة لفك الكثافات المرورية داخل المدينة، وربط المجمع الصناعى بالطريق الدائرى المحلة - سمنود. واختتم الجولة بتفقد أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية نهطاى حيث تفقد الأعمال بالمجمع الخدمى الحكومى المجمع الزراعى البيطرى والوحدة الاجتماعية ووحدة طب الأسرة .

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