عاجل- ملك الأردن يعزى الرئيس السيسى فى شهداء الحادث الإرهابى بسيناء

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن جلالة ملك الأردن أعرب خلال الاتصال عن خالص العزاء للرئيس والشعب المصرى فى شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا نتيجة الاعتداء الإرهابى الغادر الذى وقع فى شمال سيناء، مؤكدًا تضامن الأردن الكامل مع مصر فى مكافحة الإرهاب بكل أشكاله.

من جانبه، أعرب الرئيس السيسى عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة من أخيه جلالة ملك الأردن والتى تعكس قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين متمنياً للأردن حكومة وشعبًا كل استقرار وسلام.