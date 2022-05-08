جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن جلالة ملك الأردن أعرب خلال الاتصال عن خالص العزاء للرئيس والشعب المصرى فى شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا نتيجة الاعتداء الإرهابى الغادر الذى وقع فى شمال سيناء، مؤكدًا تضامن الأردن الكامل مع مصر فى مكافحة الإرهاب بكل أشكاله.
من جانبه، أعرب الرئيس السيسى عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة من أخيه جلالة ملك الأردن والتى تعكس قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين متمنياً للأردن حكومة وشعبًا كل استقرار وسلام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- ملك الأردن يعزى الرئيس السيسى فى شهداء الحادث الإرهابى بسيناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.