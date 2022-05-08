البحارة العائدون من اليمن للرئيس السيسى: أنت أب لكل المصريين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نشر النائب ضياء الدين داود على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، فيديو تضمن رسالة حب من البحار المصريين العائدين من اليمن إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وقال الصيادون إننا نوجه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على مجهوده الكبير وتوجيهات المستمرة، وأوضح الصيادون أن الرئيس السيسى أب لكل المصريين.

وكان البحارة المصريين الذين تم تأمين الإفراج عنه باليمن وصلوا إلى أرض الوطن، بعدما جرى تأمين عودتهم إلى البلاد بتوجيهات رئاسية. وكانت التوجيهات الرئاسية للجهات المعنية ركزت على سرعة إنهاء أزمة البحارة المصريين باليمن وإعادتهم للوطن سالمين.

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