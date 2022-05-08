أسوان تستعد لانطلاق موسم الصيد ببحيرة ناصر

وأوضح المحافظ - وفقا لبيان اليوم الأحد أنه تم التنسيق مع الدكتور صلاح مصيلحى رئيس مجلس إدارة جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية ، لضمان إنتظام آلية عمليات الصيد داخل مسطح بحيرة ناصر الذى يصل الى 1.25 مليون فدان، وبأطوال شواطئ تصل إلى 7 ألاف كم فى ظل سعى المحافظة وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى برئاسة السيد القصير من أجل تطوير وتنمية البحيرات ومنها بحيرة ناصر والتى شهدت إنتاج 28 ألف طن من الأسماك الطازجة والمملحة فى موسم الصيد الماضى.
ولفت المحافظ إلى أن تطبيق قرار فترة غلق البحيرة أمام أنشطة الصيد والتى تعرف بـ"الراحة البيولوجية" بدعم من مديرية الأمن وشرطة المسطحات، وبالتعاون مع 4 جميعات للصيد ، سيساهم فى زيادة الإنتاج خلال العام السمكى القادم طبقاً لتوقعات المختصين.
وتابع أن موسم الصيد الجديد سينطلق من 4 موانئ هى: "السد العالى - وجرف حسين - وتوشكى - وأبو سمبل السياحية" حيث إن هناك تنسيقًا كاملاً بين المحافظة ووزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى وجهاز حماية البحيرات والثروة السمكية، مشروع تطوير ورفع كفاءة 3 مفرخات سمكية بصحارى وجرف حسين وتوشكى من أجل زيادة إنتاج الزريعة بما يحقق العائد الإقتصادى المرجو، وهو زيادة الإنتاج بالبحيرة للمعدلات المستهدفة.
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