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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /696379/بعد-الهجوم-عليها-ابنة-أحمد-راتب-أنا-أضعف-من-تحمل-الذنب

أثارت لمياء راتب ابنة الفنان أحمد راتب ضجة وجدلا كبيرًا مؤخرًا بعد تعليقها على زفاف الفنان محمد فراج وبسنت شوقي.

دوت الخليج يرصد رد ابنة أحمد راتب بعد الهجوم عليها

الهجوم على ابنة أحمد راتب

ردت لمياء ابنة الفنان الكبير أحمد راتب على الهجوم الذي تعرضت له بسبب رأيها في حفل زفاف الفنان محمد فراج وزجته الفنانة بسنت شوقي الذي أقيم يوم الجمعة الماضية في سهل حشيش.

وكتبت لمياء راتب عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "قولًا واحدًا أنا أضعف من أن أتحمل ذنب التسبب في خلاف أو فتنة بين الناس”.

زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

وتابعت قائلة: "أنا عاشقة للهوية والتراث العربي والمصري بالأخص، وكان هذا مقصدي من التعليق على الفرح.. حين ذكرت كلمة قسيس، والذي قدره قدر شيوخ المسلمين عندي”.

واستكملت ابنة أحمد راتب كلامها: "كنت أشبه مراسم الفرح بأعراس الأجانب اللذين بطبيعة الحال أقباط، وهذا جزء مهم من مراسم زواج الأجانب.. أوضح مقصدي وأبرئ نفسي.. أنا لمياء أحمد راتب الآن أمام الجميع من تهمة وذنب الفتنة الذي ساقني إليه التفكير المحدود للبعض”.

واختتمت لمياء راتب كلامها: "والصحافة السوداء ولصوص عصاباتها؛ اللذين تسللوا إلى صفحتي ونشروا رأيي دون استئذان، ليتربحوا من العداوة ويعيثوا فسادا”.

جدير بالذكر أن لمياء أحمد راتب كانت قد علقت على حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي، قبل أيام عبر فيسبوك وكتبت: "غريبة قوي فكرة إن الفرح شبه أفراح الأجانب بالظبط، ووقفتهم قدام بعض”.

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واستكملت كلامها: "والراجل اللي في وسطهم كأنه قسيس بيجوزهم زي ما بنشوف في الأفلام.. ليه بقينا كارهين كل حاجة شبهنا، وعندنا إصرار نقلد تقليد أعمى ملوش علاقة بينا.. عقدة الخواجة اللي مدمرة هويتنا طول الوقت”.

ويشار أن الفنان محمد فراج وبسنت شوقي أقاموا زفافهما على مدار يومين في سهل حشيش وتصدرا التريند بمحرك البحث الأشهر جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب لقطات الحفل الذي أقيم على الطريقة اليونانية.