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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /696391/طاقة-النواب-توافق-على-قرض-اضافي-بقيمة-15-مليون-يورو-لإعادة-تأهيل-محطات-كهرباء-مائية---المرحلة-الثانية

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس حسام عوض الله،خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الأحد، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية، الموقعة في القاهرة بتاريخي 10/11/2021 و14/12/2021.

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وقال الدكتور أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء أن الطاقة الكهرومائية من أرخص الطاقات المكلفة بمصر ، والتكلفة التشغيلية بها تكاد لا تذكر ، موضحا أنه للاستفادة من السد العالي يلزمنا استغلال كل الطاقات المولدة لإحلال وتجديد محطات المولدات لرفع الجهد الذي يتم تحويله للوجه البحري .

قرض اضافي بقيمة 15 مليون يورو لإعادة تأهيل محطات كهرباء مائية - المرحلة الثانية

وأضاف ممثل الحكومة، أن هناك دراسة جدوي وصلت إلي ٤٤ مليون يورو وتم التفاوض وصولا إلي ٢٦ مليون يورو للإحلال والتجديد ، مؤكدا أنه أصبح غير كافي ولذلك تم الاتفاق علي قرض إضافي حسب اتفاق جديد بقيمة ١٥ مليون يورو .

ومن جانبه أعلن النائب عمرو القطامي عضو اللجنة، موافقته علي الاتفاقية ، متسائلا: ماذا تم العمل بالمرحلة الأولي التي تكلفت ٢٦ مليون يورو وما هو وضع الوحدات قبل القرض وبعد القرض، موضحا أن القرض شروطه جيدة وبه فترة سماح جيدة، قائلا: محتاجين نعرف ايه اتعمل وايه محتاج يتعمل .

وعلق ممثل الحكومة ، قائلا: لم يتم الانتهاء من اعمال الوحدات في السد العالي وخزان أسوان ١ و ٢ ، مؤكدا اننا في مرحلة التنفيذ وجاري العمل بها وهناك استشاريين للإشراف علي التنفيذ

وتساءلت رشا رمضان وكيلة اللجنة لماذا لم يكن هناك تقدير واضح لدراسات الجدوي من البداية بالتكلفة المطلوبة بدلا من أن يتم إضافة للقرض كمرحلة أولي وثانية

وعلق ممثل الحكومة، أنه مع زيادة الأسعار لزاما علينا نطالب بزيادة، بالإضافة إلي أن هناك حجم أعمال اخر تم عملها بزيادة الوحدات والتوربينات .

وأفاد محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن المسؤولين ذكروا في حديثهم أنه تم تأهيل التوربينات في الفترة السابقة، طالبا بتاريخ واضح لهذا التجديد ، مشددا أن لديه معلومات أن هناك مشكلة في التوربينات منذ فترة ، متسائلا: إذن اين التجديد والاحلال.

وعلق ممثل الحكومة قائلا: أنه تم الانتهاء من تأهيل التوربينات عام ٢٠١٠ ، ونحن بصدد إحلال وتجديد التوربينات مرة أخرى.