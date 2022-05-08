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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /696388/أحمد-صلاح-البطولة-الإفريقية-فرصة-لتعويض-الجماهير

أكد أحمد صلاح، لاعب فريق كرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي إن مباراة اليوم الأحد، أمام النادي الأولمبي القليبي مهمة للغايةنظرا لكونها المباراة الأولى للفريق في بطولة إفريقيا التي تستضيفها تونس، ويسعى الأهلي للتتويج بلقبها.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وأوضح: نجهل طريقة لعب النادي الأولمبي القليبي، ولكننا نحترمه كثيرا نظرا لأن الفرق التونسية تتميز بالقوة نحترم بالطبع جميع منافسينا، ولكننا سنحاول فرض أسلوب لعبنا اليوم في المباراة لتحقيق الفوز.

الأهلي يفوز برباعية نظيفة

وانتهت مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل لا شيئ، حيث تقدم النادي الأهلي عن طريق ، ثم أحرزه بيرسي تاو في الدقيقة 30، أحرز طاهر محمد طاهر النادي الأهلي على فريق وفاق سطيف الجزائري بهدف ثاني في الدقيقة 55،

ودخل البديل محمد شريف مهاجم النادي الأهلي ليحرز الهدف الثالث في مرمى وفاق سطيف الجزائري في الدقيقة 73 من عمر المباراة، كما أحرز بيرسي تاو هدف الأهلي الرابع والثاني له في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وحصل أمير قراوي لاعب فريق وفاق سطيف الجزائري على كارت أحمر بعد تدخل عنيف على قدم لاعب الأهلي حسين الشحات، وذلك في الدقيقة 35 من عمر اللقاء.

وتصدى القائم الأيمن لحارس وفاق سطيف لكرتين من لاعبي النادي الأهلي أحمد عبد القادر وحسين الشحات، وذلك في الدقيقتين 21 و 22 من عمر المباراة.

وتقدم النادي الأهلي بهدف في الدقيقة في شباك نادي وفاق سطيف الجزائري، عن طريق محمد طاهر، وذلك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

نتيجة مباراة الأهلي والرجاء

وحقق النادي الأهلي الفوز على فريق الرجاء المغربي بنتيجة 2\3 بمجموع لقاي الذهاب والعودة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 1\2، عن طريق عمرو السولية من ركلة جزاء، وحسين الشحات مبعد عرضية من بيرسي تاو، فيما أحرز هدف الرجاء محمد زريدة.