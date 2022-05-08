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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /696386/أحمد-الفيشاوي-يقبل-رأس-شقيقه-في-أحدث-ظهور-بحبك-أوي

وجه الفنان المصري أحمد الفيشاوي رسالة لشقيقه عمر، معربًا فيها عن حبه الشديد له متغزلًا في وسامته أثناء تناول الطعام.

دوت الخليج يرصد رسالة أحمد الفيشاوي لشقيقه عمر.

أحمد الفيشاوي برفقة شقيقه

نشر الفيشاوي صورتين تجمعه بشقيقه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "المزيد من الطعام الكوري مع الرجل اللطيف والوسيم على وجه الأرض أخي عمر الفيشاوي أحبك كثيرا يا أخي".

فيلم أشباح أوروبا لـ أحمد الفيشاوي

على الصعيد الآخر، روج الفنان أحمد الفيشاوي لـ فيلمه الجديد الذي أتى بعنوان “أشباح أوروبا”، وذلك فبل تاجيل عرضه ضمن منافسة أفلام عيد الفطر من هذا العام 2022.

نشر أحمد الفيشاوي صور للبوستر الدعائي لفيلمه الجديد “أشباح أوروبا” عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها قائلا: “اخيراََ فيلم العيد أشباح أوروبا في جميع دور العرض في مصر و الوطن العربي”

يعد فيلم أشباح أوروبا من بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، والنجمة اللبنانية هيفاء وهبي ومصطفى خاطر، أروى جودة، بيومي فؤاد، وعباس أبو الحسن، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق، ويتولى تأليفه كريم فاروق، ومن محمد عبد الرحمن حماقي.

أحمد الفيشاوي وفيلم الدعوة عامة

هذا وأعلن الفنان أحمد الفيشاوي عن بدء تصوير فيلم الدعوة عامة. ، الذي يقدم فيه دور البطولة، ويشاركه كل من اسماء أبو اليزيد وعبد الرحمن توتة، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث قال: "بسم الله الرحمن الرحيم اول يوم تصوير .. فيلم الدعوة عامة.. بطولة احمد فاروق الفيشاوي محمد عبدالرحمن (توتة) اسماء ابو اليزيد.. انتاج يوسف الطاهر.. اخراج وائل فرج".

أحمد الفيشاوي ينعي عهدي صادق

وقد حرص الفنان أحمد الفيشاوي على نعي الراحل عهدي صادق، حيث نشر صورة للراحل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "بكل الحزن أنعي وأودع صديق الطفولة الفناق القدير عهدي صادق.. هتوحشني يا عهدي وإن شاء الله نلتقي قريبًا على خير، نسألكم الفاتحة".