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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /696385/رئيس-حزب-القوات-اللبنانية-كلنا-ثقة-بالقيادة-المصرية-فى-اقتلاع-الإرهاب-من-جذوره

استنكر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع العمل الإرهابي الذي وقع يوم أمس السبت على إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء وأسفر عن استشهاد 11 عسكريا بينهم ضابط وأدى لإصابة 5 آخرين.

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وتوجه بالتعزية الحارة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية وقيادة الجيش والشعب المصري الصديق مجدِّدا التأكيد على الوقوف صفا واحدا ضد هذه الأعمال الإرهابية التي كل الهدف منها محاولة النيل من عزية الجميعا على ترسيخ الاستقرار.

رئيس حزب "القوات اللبنانية" : كلنا ثقة بالقيادة المصرية فى اقتلاع الإرهاب من جذوره

وقال أيضا:" كلنا ثقة ان القيادة المصرية التي أعادت للدور المصري تألقه قادرة على وضع حد لهذه الأعمال الإرهابية واقتلاع الإرهاب من جذوره".