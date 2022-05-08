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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /696383/اقتراحات-النواب-تناقش-اقتراح-النائب-أحمد-رمزي-لإنشاء-وحدة-إسعاف-بكفر-حجازي-بالجيزة

تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى، برئاسة النائب عاطف ناصر، اجتماعها غدا، لمناقشة عدد من الاقتراح برغبة المقدمة من النائب أحمد رمزي ناجى، بشأن إنشاء وحدة إسعاف بالوحدة المحلية بقرية كفر حجازي - مركز منشأة القناطر- محافظة الجيزة .

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كما ستناقش اللجنة، خلال اجتماعها 25 اقتراح برغبة مقدمة من النواب، نعرضها كالتالي:

الاقتراح برغبة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن إنشاء معهد للأورام بالوحدة الصحية بقرية سمخراط- مركز الرحمانية- محافظة البحيرة.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجدي الأمير، بشأن إنشاء وحدة أورام بمستشفى المنزلة العام – محافظة الدقهلية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة شيماء محمود نبيه، بشأن زيادة عدد المستشفيات النفسية بمحافظة الدقهلية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن إدراج مركز طب الأسرة بمدينة بنى عبيد – محافظة الدقهلية في خطة هذا العام.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب صفوت النجار، بشأن ضم الحديقة المجاورة لمستشفى عين شمس العام لتوسعة المستشفى – محافظة القاهرة.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة جيهان البيومي، بشأن تطوير ورفع كفاءة مستشفى دار السلام العام – محافظة القاهرة.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب يونس عبدالرازق، بشأن تخصيص قطعة أرض لإنشاء معهد للقلب بمحافظة كفر الشيخ.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن وقف الإعلانات عن الأعشاب والأدوية الغير مرخصة بأنواعها على كل قنوات النايل سات.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن تثبيت العاملين بشركة النيل للبترول بمحافظة أسيوط الذين يعملون بنظام اليومية منذ سنوات.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نشوى الشريف، بشأن إنشاء نادى رياضي ثقافي اجتماعي خاص بالعاملين بالبترول واسرهم بجميع المحافظات.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سحر أحمد عيد، بشأن تركيب كابلات تليفونات أرضية بمحافظة مطروح.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن تقوية شبكات المحمول بمنطقة شارع بخيت الريحاني المتفرع من شارع النميس - محافظة أسيوط.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب الحسيني عيسى جلال، بشأن إحلال وتجديد مكتب بريد مرعى الكائن بميدان أبو العباس- بمدينة صدفا- محافظة أسيوط.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب ناصر عثمان، بشأن إحلال وتجديد مكتب بريد العقال البحري – مركز البداري – محافظة أسيوط.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب يونس عبدالرازق، بشأن إعادة تشغيل مكتب بريد القصبة- مركز البرلس- محافظة كفر الشيخ.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هدى الطنبارى، بشأن إحلال وتجديد مكتب بريد قرية كوم الحجر- مركز الحامول- محافظة كفر الشيخ.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة منى عبدالله عبدالغني، بشأن إنشاء مكتب بريد بزمام قرية البرج– مركز ناصر – محافظة بنى سويف.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالسلام حجازي، بشأن فتح فرع مساعد لمكتب بريد مركز ايتاي البارود- محافظة البحيرة.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب هاني مصطفى خضر، بشأن إنشاء مكاتب بريد ببعض قرى مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء حسنى جعفر، بشأن توسعة مكتب بريد زنارة - مركز تلا -محافظة المنوفية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبين: أحمد الشريف، أحمد خليل خيرالله، بشأن إنشاء مكتب بريد نموذجي بالأرض التابعة لأملاك الدولة بزاوية عبدالقادر- حي العامرية أول- محافظة الإسكندرية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب خضر جوهر، بشأن تجديد وإحلال شبكة التليفونات الأرضية بقرية بساط- مركز طلخا- محافظة الدقهلية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حته، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية بنى خلف التابعة لمركز مغاغة- محافظة المنيا.

الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب علي العساس:

الأول: بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية السلام التابعة لمركز الزرقا - محافظة دمياط.

الثاني: بشأن تغيير اسم مكتب بريد إسكندرية الجديدة التابع لمحافظة دمياط إلى مكتب بريد تفتيش السرو.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب أيمن محسب، بشأن زيادة عدد السيارات المتنقلة بالبريد إلى 200 سيارة بدلاً من 84 سيارة على أن يتم توزيعها على الأماكن البعيدة.