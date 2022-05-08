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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /696381/نائب-التنسيقية-يستفسر-من-وزير-قطاع-الأعمال-بشأن-التنسيق-بين-جسور-والتمثيل-التجارى-بسفارات-إفريقيا

استفسر النائب محمد اسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،عن مدى التنسيق بين مبادرة “جسور” والتمثيل التجاري فى السفارات المصرية بالقاراة السمراء، متسائلا هل سيتم التنسيق بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة الخارجية للاستفادة من الخبرات الكثيرة التي من شأنها مساعدة الجلابة " تجار الجملة”؟

دوت الخليج

نائب التنسيقية يستفسر من وزير قطاع الأعمال بشأن التنسيق بين جسور والتمثيل التجارى بسفارات إفريقيا

جاء ذلك خلال مشاركته فى اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، للوقوف على آخر مستجدات وزارة قطاع الأعمال العام في شأن مبادرة " جسور "، التي تستهدف زيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا، بحضور الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال.

وعقب الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال العام، على استفسار نائب التنسيقية، مؤكدا ان التنسيق قائم بالفعل،كما أن الدولة تعمل على زيادته.

وأوضح الوزير أنه طالب بالجلوس مع ممثل التمثيبل التجاري للاستفادة من حفلات الافتتاحات فى غانا والكاميرون، خاصة أنه سيتم دعوة الاشخاص المرشحين من التمثيل لتجاري للمشاركة فى الافتتاحات، مثمنا وجود تواصل مستمرة بين الوزارة والتمثيل التجاري.

وقال توفيق: الشركة لديها 16 فرع داخل القارة السمراء ويتم الاعتماد علي 7 مراكز، لافتا أن المكتب مهمته جلب 100جلاب "تاجر جملة"، وأن هناك نوعان من الموظفين أحدهما يأخد أجر صغير والأجر الكبير يكون علي الشغل الذين يأتي به الموظف.

و عرض وزير قطاع الأعمال العام مستجدات وزارة قطاع الأعمال العام جهود الوزارةفي مبادرة "جسور" التي تستهدف زيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا.

و قال توفيق: نسعى للمشاركة في زيادة الصادرات للخارج و دعم مبادرة ال ١٠٠ مليار دولار صادرات للخارج التي اطلقها رئيس الجمهورية .

وأضاف: نستهدف تسهيل الاجراءات في السوق الافريقي بالتنسيق مع الجهات المعنية، مضيفا " نستهدف أن تتم الإجراءات بسهولة و سلاسة، و يتم التنسيق مع الوزارت المعنية لمواجهة اي تحديات تواجه قطاع الصناعة ، و دعم فكرة الوساطة و التسويق ".

وقال توفيق، أن فتح مراكز حول العالم يتوازى مع الاستعانة بمروجين محترفين لتسويق المنتجات المصرية عبر الكتالوج الإلكتروني، بالإضافة إلى فتح مركزين في شرق أفريقيا من خلال شركة بالتعاون مع القطاع الخاص، لافتا الى أن المستهدف تسجيل 30 ألف منتج