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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /696380/وزير-قطاع-الأعمال-يرد-على-استفسارات-رئيس-إفريقية-النواب-بشأن-شركة-جسور-بالقارة-السمراء

رد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، علي عدة استسفارات من النائب شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بشأن بشركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور". دوت الخليج

دوت الخليج

وقال توفيق: الشركة لديها 16 فرع داخل القارة السمراء ويتم الاعتماد علي 7 مراكز، لافتا أن المكتب مهمته جلب 100جلاب "تاجر جملة"، وأن هناك نوعان من الموظفين أحدهما يأخد أجر صغير والأجر الكبير يكون علي الشغل الذين يأتي به الموظف.

وزير قطاع الأعمال يرد على استفسارات رئيس إفريقية النواب بشأن شركة جسور

و عرض وزير قطاع الأعمال العام مستجدات وزارة قطاع الأعمال العام جهود الوزارةفي مبادرة "جسور" التي تستهدف زيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا.

و قال توفيق: نسعى للمشاركة في زيادة الصادرات للخارج و دعم مبادرة ال ١٠٠ مليار دولار صادرات للخارج التي اطلقها رئيس الجمهورية .

وأضاف: نستهدف تسهيل الاجراءات في السوق الافريقي بالتنسيق مع الجهات المعنية، مضيفا " نستهدف أن تتم الإجراءات بسهولة و سلاسة، و يتم التنسيق مع الوزارت المعنية لمواجهة اي تحديات تواجه قطاع الصناعة ، و دعم فكرة الوساطة و التسويق ".

وقال توفيق، أن فتح مراكز حول العالم يتوازى مع الاستعانة بمروجين محترفين لتسويق المنتجات المصرية عبر الكتالوج الإلكتروني، بالإضافة إلى فتح مركزين في شرق أفريقيا من خلال شركة بالتعاون مع القطاع الخاص، لافتا الى أن المستهدف تسجيل 30 ألف منتج .

وأضاف أن شركة جسور توفر حزمة من خدمات النقل واللوجستيات للمصدرين والمستوردين المتعاملين في التجارة الخارجية، لافتا إلى الجهود الرامية لتسيير خطين ملاحيين إلى شرق أفريقيا وشمال غرب اوروبا، مع الاستعانة بشركة الملاحة الوطنية التي تمتلك أكبر أسطول يرفع العلم المصري، حيث سيتم دعمها بأربع سفن جديدة متعددة الأغراض.