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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /696376/الأهلي-يتمسك-بالعدالة-للفرق-الأربعة-ويطالب-بإقامة-نهائي-دوري-الأبطال-في-ملعب-محايد

أرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم الأحد، إلى باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يطلب فيه إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في دولة محايدة، بعيدًا عن الفرق الأربعة التي تتسابق في الدور قبل النهائي للبطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بيان النادي الأهلي وجاء كالأتي:

بتوقيع محمود الخطيب، رئيس النادي أنه نظرًا لأن «كاف» لم يعلن عن الدولة التي سوف تستضيف المباراة النهائية لدوري الأبطال حتى الآن، وهو الأمر الذي كان ينتظر الجميع الإعلان عنه في وقت مبكر، قبل وضوح الرؤية وتقليص عدد الفرق المتنافسة إلى أربعة فقط.

وهي التي تتبارى حاليًا في الدور قبل النهائي للبطولة، وطالب النادي بالعدالة الكاملة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وإقامة المباراة المشار إليها في ملعب محايد، ولن يكون من العدل منح طرف أفضلية بإقامة النهائي في بلده ووسط جمهوره على حساب الطرف الآخر، خاصًة أن هذا يتنافى مع قواعد اللعب النظيف.

وأكد النادي الأهلي على ثقته الكبيرة في عدالة الاتحاد الإفريقي وإدارة الأمور باحترافية بما يحفظ حقوق الفرق الأربعة.

الأهلي يفوز برباعية نظيفة

وانتهت مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل لا شيئ، حيث تقدم النادي الأهلي عن طريق ، ثم أحرزه بيرسي تاو في الدقيقة 30، أحرز طاهر محمد طاهر النادي الأهلي على فريق وفاق سطيف الجزائري بهدف ثاني في الدقيقة 55،

ودخل البديل محمد شريف مهاجم النادي الأهلي ليحرز الهدف الثالث في مرمى وفاق سطيف الجزائري في الدقيقة 73 من عمر المباراة، كما أحرز بيرسي تاو هدف الأهلي الرابع والثاني له في الدقيقة 90 من عمر المباراة.