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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /696366/نقل-النواب-تبدأ-اجتماعها-بالوقوف-دقيقة-حداد-على-اأرواح-شهداء-سيناء

بدات لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعها اليوم الاحد، بالوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء الوطن الذين غدرت بهم ايادي الارهاب الغاشم أمس غرب سيناء.

دوت الخليج

نقل النواب تبدا اجتماعها بالوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء سيناء

وأكد علاء عابد، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاءه يوم عيد الفطر المبارك مع أسر الشهداء أن هناك ايادي تريد هدم مقدرات الوطن وهذه الحقائق ظهرت من خلال الاعمال الدرامية والتي نحتاج المزيد منها .

وقدمت لجنه النقل والمواصلات خالص التعازي لأسر شهداءنا الأبرار مؤكدا أن دماء الشهداء لن تذهب *سدا*، وسيقتص لهم ابناء قواتنا المسلحة.

وتناقش لجنه النقل والمواصلات خلال إجتماعها اليوم ، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 122 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 27/12/2021 كما تناقش اللجنة خلال إجتماعها ايضا دراسة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2022/2023، للهيئة القومية للأنفاق.

وأيضا دراسة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2022/2023، فيما يخص:

الهيئة العامة لميناء الاسكندرية

الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ديوان عام النقل البحري