وصول البحارة المصريين الـ٢٠ لأرض الوطن بعد تأمين الأفراح عنهم باليمن..وشكر خاص للرئيس السيسى «فيديو»

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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /696394/وصول-البحارة-المصريين-الـ٢٠-لأرض-الوطن-بعد-تأمين-الأفراح-عنهم-باليمنوشكر-خاص-للرئيس-السيسى-فيديو

وصل البحارة المصريين ال٢٠ الذين تم تأمين الإفراج عنه باليمن إلى أرض الوطن، بعدما جرى تأمين عودتهم الى البلاد بتوجيهات رئاسية.

دوت الخليج وكانت التوجيهات الرئاسية للجهات المعنية ركزت على سرعة انهاء ازمة البحارة المصريين باليمن واعادتهم للوطن سالمين. وفور عودتهم إلى البلاد توجه البحارة بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأكدوا أنهم كانوا على ثقة كاملة بقدرة الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسى على إنهاء أزمتهم.

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