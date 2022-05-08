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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /696375/الصحة-تحذر-المواطنين-من-تواجد-أسماك-سامة-بالأسواق

نشرت وزراة الصحة والسكان، فيديوجراف على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الأحد، تحذر فيه من انتشار بعض أنواع الأسماك السامة بالأسواق المصرية.

دوت الخليج

انتشار أسماك سامة في الأسواق

وحذرت وزارة الصحة، المواطنين، من تناول أو صيد سمكة «القراض» السامة، مشددة على أن هذا النوع من الأسماك يؤدي إلى الوفاة، وليس للسم مصل للشفاء.

الأشد فتكًا بالعالم

وأوضحت الوزارة أنها تعرف بالسمكة الأشد فتكًا بالعالم، كما تعرف باسم «النُفيخة» أو «سمكة الأرنب» وتتميز بجلدها الرمادي، ولكن اسمها الأصلي «قُراض»، بسبب أسنانها الحادة المدببة، أو «النفيخة» حيث تنتفخ حينما تشعر بالخوف.

تحتوي على غدد سامة ولا يوجد مصل للشفاء

وأضافت الوزارة أن السمكة تحتوي على غدد سامة تحت الجلد والأحشاء والنخاع والكبد واللحم، وأن السم الموجود بها هو سم «تيترودوتوكسي» وليس له مصل للشفاء حتى الآن.

أماكن تواجدها

ووتواجد سمكة «القراض» في مياه البحر الأحمر والمحيطات، ووصلت إلى مياه البحر المتوسط عبر قناة السويس، حيث تعيش في قاع البحار وتتغذى على فضلات الأسماك، وأنواع من الطحالب السامة.

أعراض التسمم عند تناولها

وتظهر أعراض التسمم عند تناولها، خلال 20 دقيقة إلى ساعة، وقد تتأخر ظهور تلك الأعراض إلى يومين، ويتسبب سمها في الوفاة خلال من 6 إلى 8 ساعات، وتتمثل تلك الأعراض في: «آلام في البطن، غثيان وقيء، إسهال، ضعف وشلل العضلات، انخفاض ضغط الدم، انخفاض معدل ضربات القلب، تنميل الجسم، ضيق في التنفس» وقد تصل إلى الشلل أو الغيبوبة.