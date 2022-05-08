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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /696384/فوائد-البنك-الأهلي-المصري-NBE-على-الودائع-القصيرة-بعد-رفع-الفائدة

يتساءل المواطنون عن فوائد البنك الأهلي المصري NBEعلى الودائع القصيرة بعد رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي الفيدرالي الأمريكي، لذلك قرر البنك الأهلي المصري NBE الإبقاء على نسبة فائدة الوادئع القصيرة دون تغيير. ويقدم دوت الخليج كافة التفاصيل فوائد البنك الأهلي المصري NBE على الودائع.

البنك الأهلي المصري NBE إليكم ملخص شامل عن فوائد البنك الأهلي المصري NBE على الودائع على النحو الآتي: من أسبوع إلى أسبوعين: سعر الفائدة 2.25% سنويًا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الوديعة من 100 ألف جنيه. من أسبوعين لأقل من شهر: سعر الفائدة 2.75% سنويا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الوديعة من 100 ألف جنيه. من شهر لأكثر: سعر الفائدة 4.25% سنويا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الوديعة من ألف جنيه. وجدير بالذكر أن يتيح البنك الأهلي المصري NBE وديعة مليونية تتراوح نسبتها 7% لأجل عام، أو 6.5% على الوديعة أجل عامين، بدورية صرف شهرية، وذلك بشرط ألا يقل الحد الأدنى لشراء الوديعة عن مليون جنيه، ويحتسب العائد من يوم الشراء.

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