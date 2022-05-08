قرعة الحج 2022 || الداخلية المصرية تُحدد موعد إجراء قرعة الحج للعام الجاري 1443/2022

قرعة الحج 2022، اقترب موسم أداء حج بيت الله الحرام، والمسلمين والمسلمات من جميع بقاع العالم يرغبون في أداء فريضة الحج والذهاب للمملكة العربية السعودية، ولكن الجدير بالذكر أنه مسموح بعدد معين للدخول فقط من كل دولة، وهذا ما جعل وزارات الداخلية في كل دولة بإجراء قرعة للحج من أجل تحديد المواطنين المسموح لهم بأداء فريضة الحج، وهذا ما جعل المصريين في مختلف محافظات الجمهورية يبحثون عن موعد إجراء قرعة الحج 2022، وهذا ما سنوضحه لكم في مقال اليوم.

قرعة الحج 2022

بإذن الله سوف تبدأ وزارة الداخلية المصرية بإجراء قرعة الحج 2022 من بعد غدًا القادم الثلاثاء الموافق العاشر من مايو للعام 2022، وذلك بعد أن انتهت الفترة المحددة للتقديم، وسوف تبدأ إجراء قرعة الحج يوم الثلاثاء في مديريات أمن البحر الأحمر، مطروح، دمياط، الشرقية، الفيوم، الوادي الجديد، أسوان، بينما يوم الأربعاء في جنوب سيناء والإسكندرية وبورسعيد والدقهلية والجيزة وأسيوط والأقصر، ويوم الخميس في شمال سيناء والبحيرة والإسماعيلية والغربية والقليوبية والمنيا وقنا، أما يوم السبت المقبل بإذن الله في القاهرة والسويس وكفر الشيخ وبني سويف وسوهاج والمنوفية.

حيث سبق وبدأ التقديم على قرعة الحج داخل مختلف أقسام ومراكز الشرطة داخل كل مديريات الأمن وعبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الموجود على شبكة الإنترنت، والجدير بالذكر أنه يتم إجراء قرعة الحج وفقًا للحصص المخصصة لكل محافظة، حيث يتم إجراء القرعة حسب محل الإقامة الخاص بالمواطن والموجود في بطاقة الرقم القومي.

موعد إجراء قرعة الحج 2022

كما وضحنا لكم أن موعد إجراء قرعة الحج 2022 داخل جمهورية مصر العربية سيبدأ الثلاثاء القادم الموافق العاشر من مايو للعام 2022، وقد سبق وتقدم المواطنين للتسجيل من أجل أداء فريضة الحج، وبعد الانتهاء، ستبدأ عملية فرز طلبات المتقدمين والتأكد من توافر كل الشروط بهم، وبعد توافر الشروط في العدد المحدد سيقع الاختيار عليهم وسيتم ترشيحهم لأداء الحج هذا العام، علمًا بأن الاختيار وفق شروط وليس بشكل عشوائي، والتي من بينها ألا يكون سبق وأدى فريضة الحج قبل ذلك، وشرط آخر هو ضرورة حصول المواطن على لقاح معتمد من اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا داخل المملكة العربية السعودية.