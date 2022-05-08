القوى العاملة: 39 لجنة لتلقي طلبات المرشحين للانتخابات النقابية بـ 3 محافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 05:22 مساءً - يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، لحظيا على مدار اليوم وغدا سير عملية تلقي طلبات الترشح للمرحلة الأولى من الإنتخابات النقابية العمالية على مستوى الاسماعيلية والبحر الأحمر والوادي الجديد، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة ومديريات القوى العاملة.

وأوضح أحمد جابر مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، أن المديرية بدأت في استقبال طلبات الترشح من المتقدمين بالمقر الذي تم إعداده وتجهيزه بمقر ديوان عام المديرية بشارع شبين الكوم خلف الإستاد الرياضي، وذلك لـ 27 لجنة نقابية من خلال 15 لجنة تلقى الطلبات، مؤكداً أن سير عملية تلقي الطلبات يتم في سهولة ويسر بما يحقق رضا المتقدمين ، ولم يتم مواجهة أى عقبات او مشكلات امام العملية في اليوم الأول.

وأضاف مدير المديرية ، أنه تم تجهيز المقر لبدء تلقى الطلبات وتقسيم اللجان وفق التصنيفات النقابية المحددة للمرحلة الأولي، مع تسجيل الطلبات على المنظومة الرقمية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة لتسهيل عملية الانتخابات على المنظمات النقابية وفق المشروعات الإنتخابية المقدمة منها للإدارة المختصة بذلك.

ومن البحر الأحمر أوضح سعيد عبد الراضي مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، أن المديرية بدأت في استقبال طلبات الترشح من المتقدمين بالمقر الذي تم إعداده وتجهيزه بمقر ديوان عام المديرية بالغردقة شارع المصالح الحكومية، وذلك لـ 18 لجنة نقابية من خلال 18 لجنة تلقى الطلبات، مؤكداً أن سير عملية تلقي الطلبات يتم في سهولة ويسر بما يحقق رضا المتقدمين ، ولم يتم مواجهة أى عقبات او مشكلات امام العملية في اليوم الاول.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم تجهيز المقر لبدء تلقى الطلبات ، وتقسيم اللجان وفق التصنيفات النقابية المحددة للمرحلة الأولي مع تسجيل الطلبات على المنظومة الرقمية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة لتسهيل عملية الانتخابات على المنظمات النقابية وفق المشروعات الإنتخابية المقدمة منها للإدارة المختصة بذلك.

ومن الوادي الجديد أشار أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، إلي أن المديرية بدأت في استقبال طلبات الترشح من المتقدمين بالمقرات الذي تم إعدادها وتجهيزها بمقر ديوان عام المديرية ومكاتب عمل الداخلة وبلاط والفرافرة وذلك لـ 13 لجنة نقابية من خلال 6 لجان تلقى الطلبات، مؤكداً أن سير عملية تلقي الطلبات يتم في سهولة ويسر بما يحقق رضا المتقدمين ، ولم يتم مواجهة أى عقبات او مشكلات امام العملية في اليوم الاول.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم تجهيز المقر لبدء تلقى الطلبات وتقسيم اللجان وفق التصنيفات النقابية المحددة للمرحلة الأولي ، مع تسجيل الطلبات على المنظومة الرقمية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة لتسهيل عملية الانتخابات على المنظمات النقابية وفق المشروعات الإنتخابية المقدمة منها للإدارة المختصة بذلك .