محافظة المنيا يكشف جهود المحليات فى إزالة التعديات

جدة - نرمين السيد - كشف أسامة القاضى محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية تواصل جهودها فى تنظيم حملات المتابعة الميدانية، بنطاق مراكز المحافظة، بالإضافة لمتابعة الحالة العامة للشوارع لرصد المخالفات المتعلقة بالتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وأوضح المحافظ - فى بيان اليوم الأحد - أن التقرير تضمن قيام الوحدة المحلية لمركز المنيا، بحملة لإزالة كل أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائى بالقرى التابعة للمركز أسفرت عن إزالة 3 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بقرية زهرة وإيقاف أعمال حفر أساس أرض إصلاح زراعى بعزبة صلاح الدين بالبرجاية وإزالة إعمال حفر وتعدى على الأرض الزراعية بقرية عقيلة سعد بصفط الخمار. وأضاف أن مركز ومدينة سمالوط تمكن من إزالة حالة بناء سور مخالف بقرية الكوم الأبيض باسطال، وفى مركز ملوى تم رصد حالات التعدى بالبناء المخالف والعشوائى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف وإزالة حالتى تعد بالبناء بدون ترخيص فى المهد على الأراضى الزراعية بقرية تونا الجبل. وفى سياق متصل، ذكرت مديرية التموين بالمنيا أنه تم ضبط 95 مخالفة متنوعة خلال الحملات الرقابية التى نظمتها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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