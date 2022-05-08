مدبولى: نعمل لوضع رؤية متكاملة جادة لتعزيز دور القطاع الخاص الوطنى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد الشرقاوى، معاون وزير التعليم العالى.

وأشار رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، إلى أن الدولة جادة فى وضع رؤية متكاملة لتشجيع القطاع الخاص وزيادة مشاركته فى النشاط الاقتصادى، ولفت إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأخيرة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، بشأن تعزيز دور القطاع الخاص الوطنى، وتقديم عدد من الحوافز، والإعلان عن برنامج للمشاركة مع القطاع الخاص، بما يسهم فى زيادة الاستثمارات، وتوفير فرص العمل.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أهمية العمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص فى القطاعات ذات الأولوية لاسيما الصحة والتعليم، موجها المعنيين بإعداد حزمة تحفيزية للقطاع الخاص تهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى فى هذين القطاعين.

من جانبه، نوه القائم بعمل وزير الصحة، إلى التنسيق الجارى بين وزارة الصحة والهيئة العامة للاستثمار لطرح حزم استثمارية محفزة للقطاع الخاص لضخ مزيد من الاستثمارات بالقطاع الصحى، مشيرًا إلى أن مصر ستحتاج على مدى العقد المقبل إلى ضخ استثمارات ضخمة فى مجال الرعاية الطبية للحفاظ على صحة السكان الذين تتزايد أعدادهم سريعا، قائلًا: إن الحكومات وحدها لن تستطيع تحمل هذه التكلفة، ويمكن استخدام رأس مال القطاع الخاص وخبرته للتأكد من حصول المواطنين فى المنطقة على الرعاية الصحية التى يحتاجونها".

وأضاف أن الانتشار الكبير للتأمين الصحى، بما فى ذلك طرح الحكومة منظومة التأمين الصحى الشامل، يعنى زيادة مساحة السوق المتاحة للمستثمرين فى هذا المجال، كما يؤدى إلى زيادة الطلب وبالتالى زيادة العائد، كما أن مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة ستحتاج بدورها إلى خدمات طبية، وهو ما جعل هناك إمكانية للنمو وضخ مزيد من الاستثمارات، لافتًا إلى أن قطاع الرعاية الصحية فى مصر يتمتع بمستقبل واعد ومبشر، وإنه أحد أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار فى مصر حاليا وخلال المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن من بين أهم محفزات الاستثمار فى هذا القطاع هو القاعدة السكانية الكبيرة بمصر، إلى جانب مشروع التأمين الصحى الشامل الذى يطبق حاليًا، بالإضافة إلى وجود الكفاءات الطبية المطلوبة، وانخفاض التكلفة مقارنة بدول أخرى.

وخلال الاجتماع، تم طرح عدد من المقترحات لتحفيز الاستثمار فى قطاع الصحة، بما يسهم فى زيادة عدد الأسرة، وتقديم خدمات طبية متميزة، لاسيما من خلال إتاحة الأراضى بحق الانتفاع، وإقامة شراكات مع القطاع الخاص فى إدارة المستشفيات لتحسين جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحة المقدمة، وتعزيز التغطية الصحية الشاملة.

كما تم استعراض مقترحات أخرى لتحفيز الاستثمار فى مجالى التعليم قبل الجامعى والجامعى، بما يسهم فى استيعاب الزيادة المستمرة فى أعداد الملتحقين بالمؤسسات التعليمية، وتحسين جودة التعليم وربطه باحتياجات أسواق العمل المختلفة، ومواكبة التطورات العالمية.