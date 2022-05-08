المحافظون يتابعون انتظام امتحانات نهاية العام الدراسى

جدة - نرمين السيد - ففى المنيا، تفقد المحافظ أسامة القاضى سير امتحانات الصف الرابع الإبتدائى بلجان مدرسة المنيا الجديدة تعليم أساسى، ومدرسة كفر المنصورة الرسمية للغات، ولجان مدرسة كفر المنصورة الابتدائية الجديدة، حيث اطمأن على سير الامتحانات وانتظام الطلاب داخل اللجان، وعلى توافر جميع الخدمات وتحقيق الانضباط خارج وداخل اللجان.

كما تفقد محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة انتظام امتحانات صفوف النقل على مستوى الإدارات التعليمية دون أية شكاوى أو معوقات، موجها بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال أداء الامتحانات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا، وتوفير زائرة صحية بكل مدرسة بها لجان امتحانية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة حمزة رضوان "إن نحو 41 ألف طالب وطالبة بسنوات النقل فى المراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية العامة والفنية يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الثانى ونهاية العام"، مشيرا إلى أنه لم ترد إلى غرفة العمليات أية شكوى من صعوبة الامتحانات، وأن الورقة الامتحانية مطابقة للمواصفات، والأسئلة مما تمت دراسته خلال الفصل الدراسى الثانى وفى مستوى الطالب المتوسط.

وفى الشرقية، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم محمد رمضان انتظام سير الامتحانات، مشيرا إلى أنه لم ترد أى شكاوى، حيث أدى امتحان الصف الرابع الإبتدائى فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية 169 ألفا و401 طالب وطالبة أمام 8470 لجنة موزعة داخل 1599 مدرسة، و136 ألفا و355 طالبا وطالبة بالصف الثانى الإعدادى أمام 6949 لجنة موزعة على 1103 مدارس منتشرة فى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

ولفت إلى أنه تم تطهير وتعقيم جميع اللجان والتأكيد على رؤساء اللجان بعدم جمع أوراق الإجابة إلا بعد انتهاء الزمن المخصص لها، وحظر حيازة الهواتف المحمولة داخل اللجان، والتأكيد على رؤساء اللجان بعدم مغادرة المدارس إلا بعد انصراف جميع الطلاب.