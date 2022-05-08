جدة - نرمين السيد - وأضاف المحافظ - فى بيان اليوم الأحد - أنه تم توريد 12 ألفًا و947 طناً اليوم فى جميع المواقع التخزينية والبالغ عددها 44 موقعا بجميع المراكز.
ووجه محافظ المنيا الأجهزة المعنية بتقديم كافة أشكال وصور الدعم والتيسيرات على المزارعين لاستقبال القمح بشكل منتظم، مع التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صوامع المنيا تستقبل 2. 72 ألف طن قمح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.