صوامع المنيا تستقبل 2. 72 ألف طن قمح

جدة - نرمين السيد - وأضاف المحافظ - فى بيان اليوم الأحد - أنه تم توريد 12 ألفًا و947 طناً اليوم فى جميع المواقع التخزينية والبالغ عددها 44 موقعا بجميع المراكز.

ووجه محافظ المنيا الأجهزة المعنية بتقديم كافة أشكال وصور الدعم والتيسيرات على المزارعين لاستقبال القمح بشكل منتظم، مع التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة.