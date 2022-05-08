محافظ مطروح: لا صحة لوجود إصابات غير طبيعية بالنزلات المعوية لدى الأطفال

ولفت إلى أن النزلات المعوية يمكن أن تصيب الصغار فى جميع الأعمار خلال هذه المرحلة الموسمية وتحدث عند معظم الحالات نتيجة الإصابة بفيروس "الروتا" الذى يعد السبب الشائع للإصابة فى العديد من البلدان ويستهدف على الأكثر الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وسنتين مع تغيير حالة الطقس، ويتم متابعة جميع الحالات على مستوى مستشفيات المحافظة العامة والخاصة وعدم صحة ما تم نشره من قبل البعض.
جاء ذلك فى بيان اليوم الأحد، واطمأن المحافظ على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمستشفى الأطفال التخصصى، والتأكد من عدم وجود أى معدلات غير طبيعية للنزلات المعوية لدى الأطفال بجميع مستشفيات المحافظة، وقام بزيارة عدد من الأطفال المرضى للإطمئنان عليهم، مطمئنا الأهالى أنه لا صحة لما نشر ويهيب بعدم نشر مثل تلك الأخبار غير الصحيحة والتى تثير بلبلة لدى المواطنين مع عدم وجود أى أساس لها من الصحة.
وفى سياق آخر، وافق محافظ مطروح على عقد جلسات تخاطب مجانية بمدرسة الأمل للطلاب الصم وضعاف السمع على مستوى المحافظة خلال إجازة الصيف.
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