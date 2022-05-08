عاجل- حظر سير التوك توك فى هضبة الأهرام

جدة - نرمين السيد - وكلف راشد، بحسب بيان رسمى صادر عن محافظة الجيزة، حى الهرم وإدارة المرور وقطاع هضبة الأهرام و جهاز السرفيس والجهات المعنية بتكثيف الحملات المرورية لتنفيذ قرار حظر سير مركبات "التوك توك" بمنتهى الحزم مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وعرض تقرير يومى بما تم من مجهودات تلك الحملات.

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