بشرة الآن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2022..«هتقبض يوم كام»

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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /696338/بشرة-الآن-موعد-صرف-مرتبات-شهر-مايو-2022هتقبض-يوم-كام

يتسائل العاملين في الوزارات المختلفة سواء التعليم أو الصحة والبترول والسياحة والتموين وغيرها من الهيئات والمؤسسات الحكومية عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2022، وهو ما أعلنت تفاصيله وزارة المالية، في بيان لها موضحة جدول صرف الرواتب للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.

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وقالت وزارة المالية، في بيان صادر عنها ومنشور دوري تم توزيعه على الصحف والجرائد والوزارات المختلفة، إن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2022 سيبدأ يوم الإثنين الموافق 23 مايو في 33 وزارة وهيئة.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2022 للمعلمين

وفي إطار اهتمام الناس وبحثهم بشكل دائما، نقدم لكم فيما يلي موعد صرف مرتبات شهر مايو 2022، وذلك في إطار حرص البوابة على تقديم الخدمات المختلفة للقراء والمتابعين بصفة يومية.

جدول صرف مرتبات شهر مايو

يوم الإثنين الموافق 23 مايو، سيتم صرف مرتبات شهر مايو لوزارات الصحة، والتضامن الاجتماعي، التموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والداخلية، والطيران المدني، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والبترول، والتجارة والصناعة والبيئة، والسياحة، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات.

كما سيتم صرف رواتب شهر مايو يوم الثلاثاء 24 مايو 2022 في كل من الوزارات والهيئات التالية وفقا لما أعلنت عنه وزارة المالية:

وزارة المالية، وزارة التعليم العالي، ووزارة التنمية المحلية، وزارة الخارجية، وزارة العدل، وزارة الكهرباء، وزارة التخطيط، وزارة الاستثمار، وزارة التعاون الدولي، وزارة التربية والتعليم، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والشباب والرياضة، والقضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية.

صرف المرتبات يومي 25 و26 مايو

أعلنت وزارة المالية في منشورها الصادر عنها، أنه سيتم تخصيص يومي 25 و26 لجميع الوزارات والجهات التي لم تصرف مرتبات العاملين بها خلال اليومين السابقين المقرر بهما صرف الرواتب للهيئات المختلفة وفقا لما ذكر أعلاه.