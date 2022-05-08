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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /696371/محافظ-الجيزة-يقرر-منع-سير-التوكتوك-داخل-مدينة-حدائق-الأهرام

بعد مناشدة دوت الخليج محافظة الجيزة يقرر منع التوكتوك في منطقة حدائق الأهرام

جدل كبير أثثير خلال الأيام الماضية حول التكاتك وأصحابها ومايفعلونه في منطقة حدائق الأهرام وشكوى الأهالي منههم خاصة بعدما تسببوا في حدوث حريق نتيجة تخزينهم لجراكن ضخمة من البنزين في جراجات العمارات، وهو ما نشرت عنه دوت الخليج مسلطة الضوء على تلك القضية بالحديث مع أهالي المنطقة.

دوت الخليج

وبالفعل أصدر محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد قرارا بمنع منع سير التوكتوك داخل مدينة حدائق الأهرام بداية من اليوم.

منع سير التوكتوك في منطقة حدائق الأهرام

ونشرت الجمعية التعاونية لبناء المساكن وصحراء الأهرام منشورا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يفيد بهذا القرار الذي لقى ترحيبا واسعا من قبل الأهالي بالمنطقة، حيث وجه الكثيرين الشكر لمحافظ الجيزة على هذا القرار الذي سيؤدي إلى ضبط المنطقة وعدم ظهور العشوائيات والفوضى بالمنطقة حد وصفهم.

يذكر أن أهالي منطقة حدائق الأهرام قدموا شكاوى لوقف الممارسات الغير مقبولة من قبل أصحاب التكاتك، وفي سبيل السيطرة على ذلك تضافرت جهود النواب البارزين محمد سلطان وعمرو القطامى بالتعاون مع جمعية تعمير صحراء حدائق الاهرام برئاسة المهندس تامر الشحات، من أجل استعادة رونق المنطقة، كما تعاقدت جمعية حدائق الأهرام، مع شركة حراس مصر للأمن والحراسات، لتأمين المدينة ومنع سير التوك توك بها.

وقال المهندس تامر الشحات، رئيس مجلس إدارة جمعية تعمير صحراء حدائق الأهرام، فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، ان التعاقد مع شركة الأمن يشترط إخلاء ومنع سير التوك توك فى المدينة نهائياً، الى جانب حفظ الأمن وتسهيل حركة المرور على البوابات، كما توقع المهندس تامر الشحات في تصريحات سابقة لتحيا مصر أن قرار محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، بمنع سير التوك توك، سيصدر الأحد القادم.

حريق بمنطقة حدائق الأهرام بسبب أصحاب التكاتك

ومنذ ساعات وبعد الجهود العديدة التي يتم بذلها من أجل السيطرة على التكاتك في منطقة حدائق الأهرام والعمل على حصر المركبة ذو الثلاث عجلات بعدم خروجها من المدينة وحصارها، اتجه أصحاب التكاتك إلى تخبئة أنفسهم في جراج العمارات، كما لم يكتفوا بذلك وإنما قاموا بشراء البنزين وتخزينه في جراجات بحدائق الأهرام منذ فترة ليتم اشتعال النيران اليوم في أحد العمارات السكنية.

بلطجة التكاتك تثير أزمة في منطقة حدائق الأهرام

ونشرت الصفحات الخاصة بمنطقة حدائق الأهرام، ذلك الحدث مطالبة بوقف تلك الانتهاكات وعدم حدوث أزمات بسبب أصحاب التكاكتك، كما علق العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وساكني المنطقة معبرين ع غضبهم مما حدث والخسائر التي وقعت بسبب الحريق، حيث قال أحد المعلقين ويدعى محمد محذرا الناس من أصحاب التكاتك: «معظم الجراجات وحجرات البوابين هتبقي مخزن لجراكن البنزين فياريت السكان كل واحد يخلي باله من عمارته ويتابعها مش بس عشان التكاتك ده من ناحية السلامة لأن تخزين البنزين في منتهي الخطورة، كما عبر خالد عن غضبه قائلا: «عشان الناس المتعاطفه مع التكاتك تشوف».