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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /696370/التضامن-الخميس-12-مايو-آخر-موعد-لتلقي-طلبات-الحج-ولا-نية-للتمديد

أعلنت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، أن الخميس المقبل الموافق ١٢ مايو الجاري، هو آخر موعد للراغبين من أعضاء الجمعيات الأهلية في التقديم لأداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م.

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لا نية لمد فترة التقديم لموسم الحج

وأكدت الوزيرة، أنه ليس هناك نية لمد فترة التقديم عن موعدها المحدد، نظرًا لضيق الوقت المتبقي على موسم الحج، مشيرة أنه تم فتح باب التقديم للراغبين بداية من يوم الأحد الموافق 24 أبريل 2022م ، وتستمر الوزارة في تلقي طلبات التقديم حتى الخميس المقبل الموافق 12 مايو 2022م.

وأشارت «القباج» إلى حرص الوزارة على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات، وأنه تيسيرُا على العاملين يقوم مجلس أمناء المؤسسة القومية بإنهاء كافة التعاقدات الخاصة بالفنادق والنقل والإعلان عن برنامج رحلة الحج وتكلفتها عقب غلق باب التقديم للحج وقبل إجراء القرعة، والمقرر لها خلال منتصف الشهر الجاري، خاصة أن هذا العام سيشهد تنفيذ مستوى واحد فقط لرحلة الحج" المستوي الاقتصادي" في ضوء العدد المنفذ هذا العام.

شروط أداء فريضة الحج

وحددت وزارة التضام، عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام منها، أن يكون مسجلا بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوى للجمعية، وأن تكون الجمعية مقيدة قبل 1/1/2022م ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، وألا يزيد سن المتقدم علي 65 عامًا، بالإضافة إلى حصوله على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا، وأن يكون قادرًا على أداء المناسك وخال من الأمراض المستعصية التى تحددها وزارة الصحة، وتقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابع لها الجمعية وفقاً للنموذج المعد لذلك.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية، ولا يسمح للعضو بالتسجيل إلا في جهة واحدة فقط سواء في التضامن أو الداخلية أو السياحة، وسيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزيًا لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة.

غرف عمليات بالمؤسسة القومية لمتابعة إجراءات الحج

وشكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات بالمؤسسة القومية؛ لتيسير الحج لمتابعة إجراءات تسجيل الحجاج المتقدمين، كما تم تخصيص خط ساخن للرد على استفسارات المتقدمين على رقم (0237619909)، وإتاحة استمارات التقديم للحج بجميع مديريات التضامن الاجتماعي بالمجان لكافة أعضاء الجمعيات ممن تنطبق عليهم الشروط، وعلى موقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج ، وهو كالتالي :

‏http://hajjfoundation.org.eg