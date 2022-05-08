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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /696368/المصرية-للاتصالات-we-تبعث-رسائل-تنبيه-لعملائها-لهذا-السبب

أرسلت المصرية للاتصالات we رسائل تنبيه لعملائها، قبل انتهاء آخر مهلة لدفع فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2022 حتى لايتعرضوا لتطبيق الغرامات أو تحويل الخط لاستقبال، لذلك يرصد دوت الخليج كل ما تناشد به المصريية للاتصالات we عملائها حول فاتورة التليفون الأرضي.

المصرية للاتصالات we

جاءت رسائل المصرية للاتصالات We : "سدد فاتورة أبريل لخطك الأرضي قبل 15/5 تجنبا لتحويلة استقبال".

غرامات المصرية للاتصالات We

أكدت المصرية للاتصالات we في حالة عدم سداد الفاتورة خلال أربعة أشهر من التاريخ المحدد لسدادها ستكون هناك غرامة عن كل شهر تأخير ( 1.5 % من قيمة الفاتورة بحد أدنى 10 جنيهات).

وأشارت إنه يتم رفع الحرارة عن التليفون إلى أن يتم دفعها. في حالة عدم سداد الفاتورة خلال 7 أشهر من التاريخ المحدد لسدادها سيتم سحب خط التليفون.