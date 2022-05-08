النائب محمود عصام: جهود الداخلية بالقضايا الأسُرية مُقدرة.. ولكن نقترح مزيد من الدورات التدريبية للأفراد

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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /696367/النائب-محمود-عصام-جهود-الداخلية-بالقضايا-الأسرية-مقدرة-ولكن-نقترح-مزيد-من-الدورات-التدريبية-للأفراد

أشاد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، عضو لجنة حقوق الإنسان بجهود وزارة الداخلية فى القضايا الأسرية وتطبيق صحيح القانون بشأنها، مقترحا بأن يتم التنسيق بين وزارة الداخلية والمجلس القومى لحقوق المرأة بعمل دورات تدريبية لأفراد الأمن المتعاملين مع مثل هذه القضايا لزيادة خبراتهم وثقلها مما يساعدهم على تقديم أفضل الأداء بها على أن يراعى فى مثل هذه الدورات الجانب النفسى خاصة أن القضايا الأسرية متماسة بشكل مباشر مع هذا الإطار.

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جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، وبحضور الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، لبحث التعاون بين المجلس واللجنة فيما يتعلق بحقوق المرأة.

وأشاد النائب محمود عصام بجهود تمكين المرأة فى مصر خلال الفترة الأخيرة فى ظل إرادة القيادة السياسية وتحركات المجلس القومى للمرأة بقيادة د. مايا مرسى، مشيرا إلى أن تأهيل جميع أفراد الأمن المتعاملين بالقضايا الأسرية ومراعاة الجانب والتأهيل النفسى خطوة هامة وتدعم جهود حقوق المرأة وحقوق الإنسان فى مصر.

وكانت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، أكدت أهمية مشروع قانون منع زواج الأطفال، الذى تم احالته الى مجلس النواب مؤخرا، مشيرة الى انه يتضمن عقوبات تصل الى الحبس والغرامة المالية الكبيرة وذلك لمواجهة تلك الظاهرة.

وقالت مرسى، خلال كلمتها باجتماع اللجنة، لدينا اطار دولى لحماية المرأة ، ولدينا ٢٧ وحدة على مستوى الجمهورية للحماية من التحرش وكذلك متابعة حالات المرأة بالمستشفيات وأن أى حالات تحرش يتم التعامل معها بشكل سريع