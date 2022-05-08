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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /696365/بين-حبايبي-محمد-رمضان-ينشر-صورة-وسط-جمهوره-بحفل-جدة--شاهد

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة لها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، والتي ظهر فيها وسط جمهوره في أخر حفلاته، المنعقدة في السعودية الفترة الماضية.

دوت الخليج يرصد لكم صورة محمد رمضان وسط جمهوره في حفل السعودية

محمد رمضان وسط الجمهور

ظهر محمد رمضان في تلك الصورة بين حشد كبير من الجمهور في حفلة السعودية، والتي احتضنه الجمهور فيها، وعلق محمد رمضان على الصورة قائلًا: بين حبايبي.

ومن الجدير بالذكر، أن تداول رواد التواصل الإجتماعي فيديو شجار بين مجموعة من الشباب في موسم جدة أثناء حفل محمد رمضان في المملكة العربية السعودية، ويظهر المقطع دخول الشباب في حالة اشتباك أثناء إحياء محمد رمضان للحفل ولكن تدخل منظمو الحفل للفصل بينهما وإنهاء ذلك الشجار العنيف.

وقد افتتح محمد رمضان موسم حفلات جدة 2022 وذلك بالتزامن مع عطلة عيد الفطر المبارك، كما وجه محمد رمضان رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

محمد رمضان في رمضان 2022

على الصعيد الآخر، جسد محمد رمضان ودينا الشربينى في مسلسل المشوار دور زوجين، ويعملان باليومية فى إحدى شركات الملاحة بمنطقة المكس فى مدينة الإسكندرية، ويواجهان العديد من الصعوبات فى حياتهما، وتكشف الأحداث حكاية "ماهر" الذى يجسده محمد رمضان وزوجته ورد "دينا الشربينى" مع توالى الحلقات فى إطار اجتماعى مشوق

مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، وتأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين، وإنتاج “ميديا ​​هوب سعادة – جوهر”.

وقد طرح الفنان محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية التي أتت بعنوان “عاملين جامدين” وذلك بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل “المشوار” الذي شارك به في الماراثون الرمضاني 2022.

ويتعاون محمد رمضان في اغنيته الجديدة “عاملين جامدين” مع الفنانة دينا الشربيني، والعمل من كلمات وألحان إسلام شندي.