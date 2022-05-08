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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /696364/مجلس-إدارة-غرفة-صناعات-مواد-البناء-ينعي-شهداء-الوطن

نعى مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية برئاسة أحمد عبد الحميد، شهداء الوطن الذين استشهدوا أمس ودفعوا حياتهم ثمنا للحفاظ على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه.

دوت الخليج غرفة صناعات مواد البناء: الأعمال الإرهابية رسالة للعالم أن مصر تواجه الإرهاب بجموع الشعب وتقدمت الغرفة، بخالص العزاء للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية-القائد الأعلى للقوات المسحلة ولأسر شهداء ومصابين القوات المسلحة المصرية والشعب المصري داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أسرهم واحباءهم الصبر وأن ينعم علي المصابين بتمام الشفاف العاجل. وقالت الغرفة في بيان لها، أن تلك الأعمال الإرهابية رسالة للعالم أجمع أن مصر تواجه الإرهاب بتكاتف جموع الشعب المصري خلف الرئيس وأبناء الجيش والشرطة البواسل وبالتضحية بالنفس وكل غال ونفيس، داعين المولى عز وجل أن ينعم علي مصر وشعبها بالأمن والأمان والاستقرار.

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