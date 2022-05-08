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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /696363/متاحة-نتيجة-قرعة-الهجرة-العشوائية-إلى-أمريكا-2022

رابط الحصول على نتيجة قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2022

كثر البحث خلال الساعات الماضية عن نتيجة قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2022، وكيفية الاستعلام عن النتيجة وهل تم قبول المتقدمين أم رفضهم لمعرفة هل سيحظون بالفرصة للسفر أم لا، إذ أنّ الولايات المتحدة الأمريكية تسمح فقط لـ55 ألف شخص من كل الدول المسموح لهم بالتسجيل حول العالم من الهجرة إليها بتلك الآلية العشوائية.

دوت الخليج

وتوضح «دوت الخليج» في السطور التالية أبرز الخطوات وكيفية الاستعلام عن نتيجة قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2022:

رابط نتيجة قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2022

-وعلى الراغبين في معرفة نتيجة الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2022، الدخول على هذا الرابط.

- وبعد زيارة الرابط أعلاه يتم الضغط على فحص الحالة.

- وبعدها يتم الضغط على خيار استكمال.

- ثم يكتب المتقدم بياناته كل ما عليه هو كتابة رقم التأكّيد وتاريخ الميلاد وإدخال كل البيانات المطلوبة.

- وبعد الانتهاء يتم الضغط على زر إرسال، لتنتظر النتيجة.

أو الدخول على الرابط أعلاه ثم الضغط على زر check status وبعدها كلمة continue ثم الضغط على continue وبعدها كتابة الرقم التأكيدي الذي ظهر لك أثناء عملية التسجيل في برنامج الهجرة، ثم اكتب اسم العائلة الذي سجلت به خلال التقديم و تاريخ الميلاد كاملا، ثم اضغط على submit لإظهار نتيجة التقديم في البرنامج.

ويتطلب البرنامج والحصول على النتيجة من المستخدم أن يكون محتفظاً بالمعلومات التي تقدم بها خلال برنامج الهجرة العشوائي وهي اسم العائلة، وسنة الميلاد date of birth، والرقم التأكيدي conformation number.

انتظار رسالة قبول الهجرة العشوائية لأمريكا

وبعد الانتهاء من كافة الخطوات السابقة وإدخال البيانات المختلفة المطلوبة من المتقدم، افحص بريدك الإلكتروني بداية من الساعة 6 صباحاً بتوقيت القاهرة و12 بتوقيت واشنطن، وذلك لاستلام رسالة قبول طلب الهجرة العشوائية لأمريكا إذا كان تم قبولك بالفعل.

الهجرة العشوائية إلى أمريكا

ويعود نظام التقديم في الهجرة العشوائية إلى أمريكا بموجب قانون الهجرة الذي تم إقراره عام 1990، ويتم من خلاله منح 55 ألف تأشيرة هجرة من خلال القرعة سنويا، وذلك بهدف العمل على تأصيل تنويع السكان المهاجرين في الولايات المتحدة الأمريكية.