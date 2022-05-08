انت الان تتابع تفاصيل خبر بـ جامبسوت سوداء.. هيفاء وهبي تستمع بإجازتها الصيفية في باريس حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /696361/بـ-جامبسوت-سوداء-هيفاء-وهبي-تستمع-بإجازتها-الصيفية-في-باريس

أطلت الفنانة هيفاء وهبي على الجمهور بإطلالة جديدة وهي تستمتع بالأجواء الصيفية في شوارع باريس، وتعمدت في إطلالتها على اللون الأسود.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير إطلالة هيفاء وهبي في باريس

ظهرت هيفاء وهبي في مجموعة صور بجامبسوت سوداء كشفت عن جزء من صدرهها، ارتدت عليه جاكت باللون الزيتي وحرصت على ارتداء نظارة وشنطة باللون الأسود.

هيفا وهبي وصورها في باريس

وكانت قد قضت هيفا وهبي فصل الشتاء في العاصمة الفرنسية باريس، والتي نشرت خلالها عدد من الصور بإطلالات مختلفة، تتميز كل منها عن الأخرى، حيث نشرت واحدة وهي تتألق بإطلالة ناعمة وصفها المعجبين بأنها كالملائكة، وأخرى كانت بألوان الخريف ما بين البيج والأخضر والبني، وكليهما كانت تتجول في شوارع باريس.

كما أستقبلت شهر مارس بعدد من الصور، ظهرت فيها ترتدي معطفًا من الفراء باللونين البيج والبني في إحدى شرفات باريس المطلع على برج إيفل، وكانت ترتدي مع بوط قصير باللون الفضي اللامع، مع شراب داكن اللون، ومن تحت المعطف كانت ترتدي فستانًا قصيرًا مليئ بالأولان والنقوشات المختلفة، وكان بأكمام طويلة.

آخر أعمال هيفاء وهبي الغنائية

هذا وشاركت المطربة هيفا وهي في أغنية «لو كنت» التي تميزت بالطابع الكوميدي، من كلمات وألحان أكرم حسني، توزيع توما و إخراج حسام الحسيني، والتي تعد التعاون الأول بين أكرم حسني و هيفاء وهبي.

وجاءت كلمات العمل على النحو الآتي: "لو كنت أرنب كان أكيد هيبقى الفيل صديقي.. لو كنت مجلة كنت هكون سمير مش هبقى ميكي.. لو كنت خاتم طبعًا كنت هتألمظ عليكي.. لو كنت جبل طارق أنا كنت سألتك عن ماضيكي.. لو كنت مسابقة كنت هبقى مسابقة اختيار ملكات جمال.. وأشوف بنات جُمال وهناك أنا هشتكيكي.. لو كنت كتاب أنا كنت هبقى كتاب عن الجمال.. لو في سؤال عن الدلع أنا إجابة السؤال.. لو كنت سكة هكون يمين أنا عمري ما أكون شمال.. معادلة صعبة وحلها محتاج ألف احتمال”.