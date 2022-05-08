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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /696357/انتخاب--نائب-مستقبل-وطن-اللواء-السعيد-عمارة-أمينا-للسر-فى-الاتحاد-الكشفي-للبرلمانيين-العرب

انتخب النائب المحترم اللواء السعيد عمارة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، أمينًا للسر فى الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب.

دوت الخليج

انتخاب نائب «مستقبل وطن» اللواء السعيد عمارة أمينا للسر فى الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب

من جانبه هنأ المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، النائب الاول لرئيس الحزب، ممثل الأغلبية، النائب اللواء السعيد عمارة لانتخابه أمينًا للسر فى الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، مضيفا” كل الأمنيات الطيبة بالتوفيق والنجاح والسداد للسيد اللواء المحترم صاحب التاريخ المشرف والعمل البرلماني الرائع ؛ ونعرب عن كامل ثقتنا في أن سيادته سيكون خير ممثل للدولة المصرية العظيمة”.

واختتم رشاد،”خالص تمنياتي بالتوفيق والنجاح”.

يذكر أن حزب مستقبل وطن، تقدم بخالص التهنئة إلى فريد زهران، لفوزه بمنصب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

وأعرب الحزب عن أطيب أمنياته لرئيس الحزب بالتوفيق والنجاح وتحقيق تطلعات أعضاء حزبه الكرام.

كما نعي الحزب، أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا اليـوم أثناء تصديهم للهجوم الإرهابي بمنطقة شرق القناة بسيناء.

وتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء وللشعب المصري العظيم ولقادة وجنود وأفراد القوات المسلحة في مصابهم الأليم .

وأكـد حـزب مستقبل وطـن إستمرار دعمه ومساندته لكافـة جهـود مؤسسات الدولـة فـي حربها ضد الإرهاب ؛ حتى القضاء عليه واقتلاعه من جذوره .

واختتم الحزب بيانه :"رحـم اللـه خيـرة شـباب هـذا الوطن الذين قدموا أرواحهـم الطاهـرة فـداء لكي تحيا مصرنـا فـي عـزة وسلام ، ويعيش شعبها فـي أمـن وأمـان .. وألهم أهلهم وذويهـم الصبـر والسلوان . دوت الخليج .. دوت الخليج .. دوت الخليج"