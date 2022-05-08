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صور..إفريقية النواب تطمئن على جهود زيادة الصادرات المصرية للقارة السمراء بحضور وزير قطاع الأعمال

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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /696355/صورإفريقية-النواب-تطمئن-على-جهود-زيادة-الصادرات-المصرية-للقارة-السمراء-بحضور-وزير-قطاع-الأعمال

 بدأت لجنة الشئون الإفريقية لمجلس النواب، اجتماعا لها اليوم الأحد، وذلك للوقوف على آخر مستجدات وزارة قطاع الأعمال العام في شأن مبادرة " جسور "، التي تستهدف زيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا، بحضور د. هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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