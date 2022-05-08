صور..إفريقية النواب تطمئن على جهود زيادة الصادرات المصرية للقارة السمراء بحضور وزير قطاع الأعمال

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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /696355/صورإفريقية-النواب-تطمئن-على-جهود-زيادة-الصادرات-المصرية-للقارة-السمراء-بحضور-وزير-قطاع-الأعمال

بدأت لجنة الشئون الإفريقية لمجلس النواب، اجتماعا لها اليوم الأحد، وذلك للوقوف على آخر مستجدات وزارة قطاع الأعمال العام في شأن مبادرة " جسور "، التي تستهدف زيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا، بحضور د. هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال.

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