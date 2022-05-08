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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /696352/الآن-نتيجة-حج-القرعة-2022-وشروط-القبول-لأداء-المناسبك-بأسعار-مخفضة

مع الإعلان عن التقديم في موسم الحج هذا العام الذي بدأ في نهاية إبريل الماضي ويستمر حتى الآن، يبحث الكثيرين عن نتيجة حج القرعة 2022، خاصة لمن تقدم للفوز بحج وزارة الداخلية التي أغلقت باب التقديم في 6 مايو الجاري ليبدأ الناس في البحث عن موعد النتيجة وإجراء القرعة.

دوت الخليج

ويتسائل الكثيرين عن نتيجة حج القرعة 2022 حيث أعلنت وزارة الداخلية مواعيد إجراء القرعة بعد غلق باب التقديم، كما كشفت وزارة التضامن عن موعد نتيجة القرعة في نهاية الشهر الجاري.

نتيجة حج القرعة 2022

وفي هذا الصدد، تستعرض «دوت الخليج» في السطور التالية، نتيجة حج القرعة 2022، والتي جاءت كما يلي:

مواعد حج القرعة

من المقرر أن يتم إعلان نتيجة حج القرعة 2022 بمديريات أمن «البحر الأحمر- أسوان - الوادى الجديد - الفيوم - الشرقية - دمياط - مطروح»، بعد غد الثلاثاء االموافق 10 مايو.

وتجري القرعة بمديريات أمن «الجيزة- الدقهلية- الأقصر- أسيوط - بورسعيد - الإسكندرية - جنوب سيناء» يوم الأربعاء الموافق 11 مايو.

وتجرى نتيجة حج القرعة 2022 بمديريات أمن «قنا - المنيا - القليوبية - الغربية - الإسماعيلية - البحيرة - شمال سيناء»، يوم الخميس الموافق 12 مايو.

وستجرى القرعة بمديريات أمن «القاهرة- السويس- بني سويف- سوهاج - المنوفية - كفر الشيخ»، يوم السبت الموافق 14 مايو.

شروط التقديم لحج القرعة 2022

وفيما يلي نعرض أبرز شروط اللتقديم على الحج وقبول نتيجة حج القرعة 2022

خلو الشخص الراغب في الحج من الأورام والفشل الكلوي وتليف الرئة والأمراض النفسية والعصبية والزهايمر والأمراض العصبية.

- استكمال الجرعات الأساسية للقاحات المعتمدة دولياً ضد فيروس كورونا.

- ألا يكون المتقدم قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته.

- أن يكون المتقدم كامل الأهلية القانونية لأداء مناسك الحج والعمرة.

- أن يكون مصري الجنسية.

- ألا يقل سن الرجال عن 25 عاماً وحتى 65 عاماً، ويستثنى من شرط السن المذكور المرافق لأحد والديه كبار السن.

طرق التقديم لحج القرعة

بالنسبة للتقديم لحج الجمعيات الأهلية، فيمكن التسجيل من خلال الضغط هنا قبل يوم 12 مايو.

ويمكن ملء استمارات التقديم لحج القرعة هذا العام والتابع لوزارة التضامن من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية من خلال هذا الرابط.