النائب أيمن أبو العلا بمناقشات «القومى للمرأة وحقوق الإنسان»: علينا استغلال لجنة العفو الرئاسي في الإفراج عن الغارمات«صور»

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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /696350/النائب-أيمن-أبو-العلا-بمناقشات-القومى-للمرأة-وحقوق-الإنسان-علينا-استغلال-لجنة-العفو-الرئاسي-في-الإفراج-عن-الغارماتصور

طالب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باستغلال لجنة العفو الرئاسي والتى تضم في عضويتها النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بالمجلس، في الإفراج عن الغارمات الذين قضوا نصف المدة.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، وبحضور الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، لبحث التعاون بين المجلس واللجنة فيما يتعلق بحقوق المرأة.

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وأضاف أبو العلا، نحن أمام فرصة ذهبية على المجلس القومى للمرأة استغلالها جيدا، وهى وجود النائب محمد عبد العزيز ضمن تشكيل لجنة العفو الرئاسي، حيث من السهل تسليمه أسماء الغارمات اللى قضوا نص المدة، وبالتالي يتم الافراج عنهم.

وتابع وكيل لجنة حقوق الانسان، أيضا أتمنى أن يكون هناك دورا أكبر للمجلس في مجال التوعية الصحية والتوعية الاجتماعية

وأشار أبو العلا، إلي ارتفاع نسبة الطلاق، وأصبحت ظاهرة مجتمعية ، متابعا، الأمر يتطلب دور من المجلس لبحث تلك الظاهرة الخطيرة.

النائب أيمن أبو العلا بمناقشات «القومى للمرأة وحقوق الإنسان»: علينا استغلال لجنة العفو الرئاسي في الإفراج عن الغارمات

وتابع، أيضا قانون الأحوال الشخصية، لابد أن يكون للمجلس القومى دور فيه، ولابد من الإسراع من التعاون بين المجلس القومى للمرإة ومجلس النواب ، حيث ان الراجل مظلوم والمرأة أيضا مظلومة في القانون الحالي.

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وأشار أبو العلا، الى أن العنف ضد الرجل موجود ويحتاج توعية اجتماعية أيضا وتابع أبو العلا،ان حقوق الانسان مرتبطة بشكل كبير بحقوق المرأة.