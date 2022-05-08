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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /696347/نقابة-المهن-السينمائية-تنعي-شهداء-الوطن-هجوم-لا-انساني-قتل-أبرياء

نعت نقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة، شهداء سيناء الذين رحلوا عن عالمنا مساء أمس السبت إثر هجوم إرهابي عنيف على منطقة غرب سيناء راح ضحيته ما يقرب من 11 شخص من رجال الجيش.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير نعي نقابة المهن السينمائية لـ شهداء الوطن

وجاء بيان نقاة المهن السينمائية على النحو الأتي: “قلوب حزينة.. عقول يعتصرها الألم.. عيون باكية، تلقينا الاعتداء الغاشم البربرى الذى ارتكبه ثلة من المتطرفين بقلوب مريضة وعقول فاقدة الصواب، وبهجوم لا إنسانى في أيام مباركة على جنود وضباط من أبناء مصر العزيزة، يدافعون عن أمنها وأمانها هم ملعونون في كل زمان ومكان، خلفوا بفعلتهم شهداء أبرياء.. يا عزيز بواسع رحتمك أرنا فيهم عجائب قدرتك”.

وواختتم البيان: “نشاطركم الأحزان شعباً وأسراً سيدات ورجال وشباب وطلائع أطفال في وفاة الشهداء الأبرار أسكنهم الله بواسع رحماته فسيح جناته وألهمنا الصبر والسلوان”.

نجوم الفن ينعون شهداء سيناء

وحرص عدد من نجوم الفن على نعي ضحايا العمليات التكفيرية الارهابية التي تصدى لها الجيش المصري اليوم السبت في غرب سيناء، مؤكدين على دعمهم الكامل للجيش المصري، اذ كتب أكرم حسني مرفقا صورة للجيش المصري، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليها قائلا: “رحم الله شهداءنا حماة الوطن، في حين كتب يوسف الشريف في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر: “إنا لله وإنا اليه راجعون…رحم الله شهداء الوطن سيناء ابطالالجيش_المصري تحيا_مصر”.

وكتب هاني سلامة: “رحم الله شهداء الوطن الأبرار الذين استشهدوا اليوم ودفعوا حياتهم ثمنًا للحفاظ على الوطن وسلامة أراضيه.. خالص العزاء لأهالي الشهداء والقوات المسلحة والشعب المصري”.

شهداء سيناء

جدير بالذكر أنه أسفر هجوم إرهابي في غرب سيناء عن استشهاد ضابط و 10 جنود، وإصابة 5 أفراد، وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء، وقدم لهم الرئيس السيسي تعزية خاصة قال فيها: “ “مازال أبناء الوطن من المخلصين يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية مستمرين في انكار فريد للذات وايمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن، وأؤكد لكم ان تلك العمليات الارهابية الغادرة لن تنال من عزيمة واصرار ابناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الارهاب”.