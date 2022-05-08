رئيس جامعة حلوان: جائحة كورونا أوضحت أهمية الملكية الفكرية على مستوى العالم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 04:25 مساءً - افتتحت اليوم، فعاليات المؤتمر العلمي الخامس بعنوان: الملكية الفكرية والتحول الرقمي في مصر، فى إطار الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ياسر جادالله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بالجامعة.

جاءت الفعاليات أيضا بحضور كل من، الدكتور أحمد عبد الكريم سلامة المستشار العلمي للمعهد ونائب رئيس الجامعة الأسبق للدراسات العليا والبحوث، وضيف شرف المؤتمر الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الدكتور شريف محمد عفيفي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لجهاز تنمية التجارة الداخلية، ودينا حامد جمعة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية.

جائحة كورونا أوضحت أهمية الملكية الفكرية

وبدأت فعاليات المؤتمر بفيلم تسجيلي عن جهود جامعة حلوان والمعهد القومي للملكية الفكرية في مجال الملكية الفكرية وعن مؤتمر المعهد، وذلك في إطار سلسلة المؤتمرات العلمية التي ينظمها.

وأكد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، على أن أهمية المؤتمر تأتي لما للملكية الفكرية من دور اقتصادي مهم فى انتاج سلع وخدمات جديدة بتكنولوجيات حديثة تساهم في دعم الإنتاج وتعزيز قدراته وتساعد على الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المحدودة لدينا، بما يدفع النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة، ولاشك أن جائحة كورونا أوضحت لنا أهمية الملكية الفكرية كما هو واضح في توجيه معظم الدول ميزانيتها للإنفاق على البحث والتطوير للوصول إلى لقاحات وعلاجات لكورونا، وكذلك التوجه الرقمي وأهمية انتاج برمجيات وطنية لخدمة ذلك التوجه فى إطار من الحرص على الأمن القومي للبلاد والحفاظ على سرية بياناتنا.

وأعرب الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن سعادته للمشاركة في فعاليات المؤتمر لما يتضمنه من مواكبة للأفكار الحديثة وهو ما يتميز به المعهد كمؤسسة علمية فريدة، ونسعد الان بعودة الفعاليات في ظل ثورة تكنولوجيا سيكون لها تأثير فعال علي كافة جوانب العلم والتطور التقني لمواكبة المستجدات الدولية والعالمية اذ أصبح التحول الرقمي له دورا هاما في تحقيق النمو والتطور في كافة أوجه ومناحي الحياة العلمية.

وأشارت الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن محاور المؤتمر مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، مؤكدة علي أهمية الملكية الفكرية وضرورة وضع ضوابط لحمايتها لأن الملكية الفكرية تعطي لأصحابها حقوق، وهي أساس في التقدم الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، والتحول الرقمي العالمي سريع الوتيرة ويرتبط بصورة كبري بالملكية الفكرية وتطورها، ونتطلع أن نجد أبحاث تربط بين التحول الرقمي وحقوق الملكية الفكرية وهو ما يظهر جليا في جهود المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان وانشطة باحثيه التي تتواكب مع كافة التطورات التكنولوجية الحديثة.

ورحب الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية ومقرر المؤتمر بالضيوف مؤكدا على أن المؤتمر يهدف إلى التعرف على الدور المحوري للملكية الفكرية فى دعم التحول الرقمي فى الدول المختلفة بالتركيز على التجربة اليابانية فى هذا الشأن والدروس المستفادة منها، فضلا عن إيضاح الأهمية النسبية للملكية الفكرية فى دعم اقتصاديات الدول والنمو الاقتصادي، والتعرف على متطلبات التحول الرقمي فى المجتمعات النامية، من منظور خبرات الدول المتقدمة، وتبيان أهمية الانفاق على البحث والتطوير وتوجيهه نحو إيجاد حلول للمشكلات التي تعاني منها الدول، لاسيما بعد جائحة كورونا وربط ذلك بمتطلبات التحول الرقمي، وإظهار أهمية التحول الرقمي فى ترشيد الانفاق وسرعة الحصول على المعلومة واتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب.

وأشار الدكتور أحمد عبد الكريم سلامة إلي أهم محاور المؤتمر من خلال مناقشة الرقمنة في العالم المتقدم ودورها في التقدم التكنولوجي والاقتصادي وحماية حقوق الملكية الفكرية للذكاء الاصطناعي، وتحديات الملكية الفكرية في العالم الرقمي وكيف ساهمت الملكية الفكرية في نهضة الدول المتقدمة اقتصاديا.

وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي أن هناك علاقة بين الملكية الفكرية ووزارة التموين والتجارة الداخلية حيث ضُم اليها جناح هام وهي التجارة الداخلية بكل محاورها والوزارة لديها أكثر من هيئة صناعية جميعهم يساهمون في منظومة الاقتصاد القومي، ومنظومة التجارة الداخلية يعمل بها ملايين المصريين، والملكية الفكرية هي جزء من منظومة الوزارة من خلال الترابط مع مصلحة التسجيل التجاري التي تسجل كافة العلامات التجارية ولدينا الآن 550 الف علامة تجارية، والتحول الرقمي جزء كبير من ما نقوم به في الوزارة، ونعمل علي تفعيل الارشفة الالكترونية والعديد من الخدمات الالكترونية للتحول الرقمي.

ويشمل المؤتمر مجموعة من المحاور حول الملكية الفكرية والتحول الرقمي في التجربة اليابانية ومخاطر الاعتداء على الملكية الفكرية عبر المنصات الرقمية، الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في مصر من منظور مقارن مع التجارب الدولية، وطبيعة الملكية الفكرية في الرقمنة، يشارك فى المؤتمر 70 باحثا وباحثة بأوراق بحثية محكمة، من خلال 9 ورش عمل.

وخلال المؤتمر، تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة حلوان ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

وفي ختام فعاليات المؤتمر، تبادل الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور ياسر جادالله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية والسادة ضيوف المؤتمر الدروع التذكارية تقديرا لجهودهم في مجال الملكية الفكرية.