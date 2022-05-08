رابطة العالم الإسلامى تدين الهجوم الإرهابى غرب سيناء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 04:25 مساءً - أدانت رابطة العالم الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي وقع غرب سيناء، وأدى إلى استشهاد وإصابة عددٍ من منسوبي القوات المسلحة.

وأكّد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن هذا الاعتداء الإرهابي لن يزيد مصر إلا عزيمة وقوة على مواجهة الإرهاب واستئصاله.

وشدّد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، باسم الرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية على التضامن الكامل مع جمهورية مصر العربية في حربها ضد الإرهاب، وضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها، معرباً عن خالص التعازي لأسر الضحايا، ولمصر قيادةً وحكومةً وشعباً، سائلاً الله تعالى أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.