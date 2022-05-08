مجلس النواب يوافق على تمويل التحول المستدام للمواءمة الزراعية في صعيد مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 04:25 مساءً - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 140 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل التحول المستدام للمواءمة الزراعية في صعيد مصر (ستار) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الموقع في روما بتاريخ 28/1/2022 وفي القاهرة بتاريخ 9/2/2022

جاء ذلك بعدما استعرض النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن الاتفاق، مؤكدا أهميته فى التنمية الزراعية بالصعيد.

وخلال المناقشة طالب حسام المندوه، بضرورة أن تضع الحكومة فى اعتبارها التقييم المستمر لمدى التغيير والتطور الذى يحدث نتيجة مثل تلك الاتفاقيات والقروض وتحقيق الهدف منها، مشددا على أهمية وجود تقرير سني للعرض على المجلس حتى يتمكن البرلمان من أداء دوره الرقابي أيضا.

وأيده فى ذلك النائب مجدى ملك عضو مجلس النواب، الذى أكد أن الجهاز الإدارى بالدولة غير مؤهل لتحقيق الهدف الحقيقى من اتفاقيات المنح والقروض الموقعة بين مصر وجهات خارجية. وطالب الحكومة بالاهتمام بعلم إدارة المنح والقروض لتعظيم الاستفادة منها.