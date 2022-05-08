عاجل- درجة الحرارة تصل إلى 41.. الأرصاد تكشف عن طقس الغد

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الإثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد.





بينما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 مترا والرياح السطحية إلى شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 20

الإسكندرية 27 18

وادى النطرون 28 19

طنطا 29 19

شبين الكوم 34 20

دمنهور 33 19

بلطيم 28 18

مطروح 23 17

السلوم 25 18

سيوة 32 21

بورسعيد 24 18

دمياط 25 18

الزقازيق 34 20

المنصورة 33 19

الإسماعيلية 34 20

السويس 28 19

العريش 27 18

رفح 27 18

رأس سدر 34 20

نخل 34 16

نويبع 33 19

طابا 29 18

كاترين 25 11

الطور 34 18

شرم الشيخ 33 23

الغردقة 32 22

مرسى علم 33 22

الفيوم 36 20

بني سويف 37 20

المنيا 38 21

أسيوط 39 22

سوهاج 39 22

قنا 39 23

الأقصر 40 24

أسوان 41 25

ادفو 41 24

أبوسمبل 40 25

الوادي الجديد 41 22

شلاتين 34 21

أبو رماد 34 20

حلايب 31 21

رأس حدربة 30 21