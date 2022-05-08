وزير الأوقاف يدعو لترسيخ فقه المواطنة والوقوف صفا واحدا فى وجه قوى الإرهاب

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أهمية الترسيخ لفقه المواطنة وقوة الدولة الوطنية والوقوف صفًّا واحدًا فى وجه قوى الإرهاب والشر كشف زيف الجماعات الإرهابية، والعمل على استصدار قوانين دولية ملزمة لمواجهة الجرائم الإرهابية وتمويل الجماعات الإرهابية ونسعى لاستصدار مواثيق ملزمة لتجريم ازدراء الأديان والمقدسات ومعالجة قضايا المرأة وحقوق ذوى الهمم بمنطق دينى صحيح، مستنكرا بشدة محاولات حرق المصحف الشريف والرسوم المسيئة لنبينا (صلى الله عليه وسلم).





جاء لك خلال كلمة وزير الأوقاف أمام مؤتمر الوحدة الإسلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ عبد الله بن بيه رئيس منتدى السلم بأبو ظبى، والدكتور على النعيمى رئيس المجلس العالمى للمجتمعات المسلمة.

وشدد الوزير على أهمية ولاء المسلم للوطن الذى يعيش فيه وعلى وفائه له وعلى إخلاصه له وعمله على رقيه وتقدمه وأن يكون صورة مشرفة لدينه حيث كان، فالمسلم الحقيقى كالغيث أينما وقع نفع وإلا كيف نبرز سماحة ديننا وعظمة أخلاقه ورقيه الإنسانى للدنيا وما فيها ، وكيف نكون دعاة بسلوكنا وأخلاقنا وصدقنا وأمانتنا فى بيعنا وشرائنا وسائر معاملاتنا، كما كان نبينا (صلى الله عليه وسلم) قرآنًا يمشى على الأرض.

وأضاف وزير الأوقاف: "المسلم الحقيقى له وجه واحد ظاهره كباطنه ، ليس له وجهان ولا دينان أحدهما ظاهر للخلق وآخر باطن لجماعته، ولا يفوتنى أن أذكر ما حدث أمس من محاولة مجموعة من عناصر إرهابية استهداف محطة رفع للمياه بغرب سيناء، وهذه هى طبيعة الإرهابيين فى الغدر واستهداف البنى التحتية والمناطق المدنية الآمنة، وهو ما عانينا منه كما عانيتم منه حين حاولت يد الغدر استهداف بلدنا الثانى الإمارات العربية المتحدة أو شقيقتنا المملكة العربية السعودية، مما يتطلب منا وقفة جادة منًّا جميعًا فى وجه الإرهاب الأسود بكل طوائفه وجماعاته ومنظِّريه وداعميه".

وأشار إلى أن قضية وحدة العالم الإسلامى يتنازعها تياران مختلفان، الأول موضوعى ومنطقى وعقلانى وواقعى وشرعى، وهو ما يمثله مؤتمرنا هذا فى البحث عن القواسم المشتركة والعمل على تعزيزها بما يرسخ علاقة الإنسان بوطنه أولًا سواء أكان المسلم يعيش فى دولة ذات أغلبية مسلمة أم ذات أقلية مسلمة، فمن لا خير فيه لوطنه لا خير فيه أصلا، ثم يأتى التعاون بين الدول فى المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية بما يسهم فى حل مشكلات عصرنا ومستجداته ومعضلاته من خلال إعمال العقل فى فهم صحيح النص، والتعامل مع عصرنا بأدواته لا بأدوات مراحل زمنية ذات ظروف سياسية واجتماعية معينة ناسبت تلك المراحل وفرضت عليها أنماطًا معينة، ربما ناسبت واقعها وظروفها آن ذاك وأصبحنا فى حاجة إلى طرائق أخرى ونظم أخرى لمعالجة ما استجد من قضايانا فى ظل ظروف عصرنا وتشابكاته وتعقيداته السياسية والاجتماعية والاقتصادية والجيوسياسية وقوانينه الدولية.

وتابع: "ولنا فى تراثنا العلمى متسع كبير، حيث يؤكد العلماء المتخصصون بإجماعٍ أن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان أو المكان أو الأحوال وما كان راجحًا فى عصر ما أو ظرف ما قد يصبح مرجوحًا إذا تغيرت ظروف الزمان أو المكان أو الأحوال، كما تتطلب الوحدة الإسلامية فى واقعنا المعاصر تنسيق مواقفنا فى المحافل الدولية، لاستصدار مواثيق ملزمة تجرم ازدراء الأديان والمقدسات، كل الأديان والمقدسات، وتحول دون العبث بمقدساتنا من مثل تلك المحاولات الأثيمة والمتكررة لحرق المصحف الشريف، أو تلك الرسوم المسيئة لنبينا (صلى الله عليه وسلم ) بما يؤذى شعور كل مسلم حر غيور على دينه، مع العمل أيضًا على استصدار وتفعيل القوانين الدولية فى مواجهة الجرائم الإرهابية، ولا سيما الإرهاب الإلكترونى وتمويل الجماعات الإرهابية والمتطرفة، تلك الجماعات التى تتخذ من الدين ستارًا وتُستخدم شوكة فى ظهور أوطانها، مع ما تقوم به من تشويه لصفحة نقية من ديننا السمح".

وقال وزير الأوقاف: "لو أن أعداءنا استنفذوا أقصى وسعهم أو طاقاتهم للنيل من ديننا ما بلغوا معشار ما أصابه جراء تحريف هذه الجماعات الإرهابية للكلم عن مواضعه، واستباحتها للأموال والدماء والأعراض بدون حق، فضلا عن احترافها الكذب وخلفها لكل العهود والوعود والمواثيق الوطنية والدولية على حد سواء، ومن ثمة فإننا نعلن من هذا المنتدى الدولى العظيم أننا نقف صفًّا واحدًا فى وجه كل جماعات التطرف والإرهاب وسفك الدماء، وأن واجب الوقت وعبادة العلماء المتخصصين هى كشف زيف هذه الجماعات وتفنيد ضلالالتها وأباطيلها خدمة لديننا وأوطاننا والإنسانية جمعاء. أما الفريق الآخر فيتاجر بقضية مستحيلة عقلًا وواقعًا بالدعوة إلى جمع المسلمين من مختلف دول العالم تحت لواء دولة واحدة وعلم واحد وحاكم واحد مع ما يترتب على هذه الدعوات من مخاطر لا حد لها من أهمها: إضعاف الدولة الوطنية ، بل التنكر للأوطان وربما التآمر عليها ، لتحقيق أوهام مزعومة ، إما بجهل أو بخيانة أو عمالة لأعداء أوطاننا".

وأضاف الدكتور مختار جمعة: "أما المخاطر الثانية؛ وضع الأقليات المسلمة فى أوطانهم ووضعهم موضع الريبة والتهمة من حيث إما حثهم على الانفصال أو على الولاء للدولة الإسلامية الكبرى المزعومة، بما يضر بأوضاعهم وقضاياهم فى أوطانهم ومجتمعاتهم التى إما أنهم نشأوا فيها أصلًا أو انتقلوا إليها واستقبلتهم حين ضاقت بهم الدنيا فصارت ملاذًا آمنًا لهم، فكان جزاؤها منهم جزاء سنمّار، فى حين أن من تنكروا لأوطانهم أو ضاقوا بها لم يجدوا الجنة التى كانوا يحلمون بها أو يبحثون عنها، حتى قال أحدهم بعد غربة طويلة فى المهجر: لو رضينا فى بلادنا وأوطاننا ببعض ما رضينا به فى غربتنا لاتسعت لنا أوطاننا وما ضاقت بنا ولا ضقنا بها لكنها التجربة بعد فوات الأوان، داعيا إلى مناقشة القضايا الهامة والملحة والأخذ بركاب العلم الحديث وزمامه لنكون فاعلين فى تقدم العالم ورقيه.. مؤكدا أنه لن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق فى أمور دنيانا، فإن تفوقنا فى أمور دنيانا احترم الناس ديننا ودنيانا".

وتوجه وزير الأوقاف بخالص العزاء إلى أسر شهداء القوات المسلحة، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه.

كما أعرب الدكتور مختار جمعة عن التعازى لدولة الإمارات العربية المتحدة فى شهدائها، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.