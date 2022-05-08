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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /696348/Etisalat-Misr-عميل-اتصالات-بقالي-شهر-بحاول-اتواصل-مفيش-رد

انتقد عميل اتصالات مصر Etisalat Misr أداء الشركة وتجاهل موظفي خدمة عملاء اتصالات مصر في الرد عليه، ويرصد دوت الخليج تعليقه ضمن شكاوي عملاء اتصالات مصر الواردة من مستخدميها على مختلف الخدمات.

شكاوي عملاء اتصالات مصر قال أحد عملاء اتصالات مصر عبر صفحة الشركة على موقع "فيسبوك"، "بقالي شهر بحاول اتواصل مع حد على الرسايل والبوت يقولي سيكون ممثل خدمة العملاء معك ومفيش أي حاجة". وأضاف: "ولولا انكم قافلين الصور كنت نزلت سكرينات". وردت أحد موظفين شركة اتصالات مصر على شكوى العميل قائلاً: "حضرتك بتختار التحدث إلى خدمة العملاء وبيتم التواصل معانا ممكن تجرب حاليا وأكد علينا".

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