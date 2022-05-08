انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد نجاحه في مصر.. عرض فيلم "واحد تاني" لـ أحمد حلمي في أمريكا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /696343/بعد-نجاحه-في-مصر-عرض-فيلم-واحد-تاني-لـ-أحمد-حلمي-في-أمريكا

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير عرض فيلم واحد تاني في أمريكا

ويعرض فيلم “واحد تاني” ايضا في عدد من الدول الأوربية الأخرى بدءا من يوم الجمعة المقبل، اذ تأتي تلك الدول على النحو الأتي: “أمريكا، انجلترا، كندا، استراليا، قطر، الامارات، السعوديه، عمان، الكويت، البحرين، العراق، سوريا، الاردن، لبنان، فلسطين، تونس، الجزائر، المغرب، جيبوتي، السودان”.

إيرادات فيلم واحد تاني

جدير بالذكر أنه كسر الفنان أحمد حلمي حاجز الـ 30 مليون جنيها في دور العرض المصرية، جاءت على النحو الأتي: “وقفة عيد الفطر حقق مليون جنيه، وفي أولى أيام عيد الفطر جني 5 مليون جنيه، أما في اليوم الثاني حقق 7 مليون جنيه، واليوم الثالث اكتسح إيرادات دور العرض بـ 6 ملايين و 10 ألاف جنيها، وحقق يوم الخميس 5 ملايين جنيها، ويوم الجمعة حقق 4 مليون و20 ألف و 622 جنيه، وجني أمس 2 مليون و19 ألف جنيها”.

فيلم واحد تاني لـ أحمد حلمي

يشارك الفنان أحمد حلمي في بطولة فيلمه الجديد "واحد تاني" عدد من النجوم مثل روبي، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، نسرين أمين، أحمد مالك، نور إيهاب وآخرين بجانب مشاركة عدد من ضيوف الشرف مثل عمرو وهبة والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

وتدور أحداثه حول موظف وهو أحمد حلمي الذي يعمل أخصائي اجتماعي ويجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، لكن في السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وبعد خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى به ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

وكان قد تعرض أحمد حلمي لحملة هجوم وانتقادات لاذعة، وبدأ الجمهور بمطالبته بالتوقف عن التمثيل والخروج من نمط الكوميديا لأنه أصبح لا يجيدها، كل ذلك جاء بعدما طرح فيلمه “واحد تاني” في دور العرض المصرية السينمائية، فبعد أن كان أحمد حلمي المثل الأعلى للكوميديا أصبح شخص يحذر الجمهور من مشاهدة أفلامه السينمائية، وأصبحت أعماله الفنية مهيبة لمشاهدة صغار السن والعائلات بعدما احتوى الفيلم على كوميدية جنسية صريحة كما وصفه البعض