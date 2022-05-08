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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /696337/رفع-الجلسة-العامة-للبرلمان-والانعقاد-غدا-للاستماع-للبيان-المالي-للدولة-22-23

قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان، علي أن يعاود المجلس عقد جلساته غدا الإثنين.

دوت الخليج

رفع الجلسة العامة للبرلمان.. والانعقاد غدا لاستماع بيان وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة

وتشهد الجلسة العامة غدا الإثنين، استماع البيان المالي للدكتور محمد معيط وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 / 2023، وكذلك بيان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتمـــاعية لعــام 2022 / 2023.

كما تشهد الجلسة، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الافريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 121 لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021 الصادر في 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء.

وكذلك مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 123 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق شراكة "صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات " بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر، الموقع بتاريخ 16/9/2021.

دقيقة حداد وقراءة الفاتحة بجلسة البرلمان على أرواح شهداء شرق القناه

وكانت قد شهدت الجلسة العامة اليوم الأحد، دقيقة حداد على أرواح شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا أمس، أثر تصديهم لعناصر إرهابية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه بغرب سيناء، حيث نعي عدد من النواب أبطال القوات المسلحة، مؤكدين أن هذا الحادث لن يزيد من القوات المسلحة إلا عزيمة وإصرار في اقتلاع جذور الإرهاب.

كما شهدت الجلسة، الموافقة نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.