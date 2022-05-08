انت الان تتابع تفاصيل خبر عشرين ألف جنية رسوم إصدار الشهادات البيطرية للخيول العربية الأصيلة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /696336/عشرين-ألف-جنية-رسوم-إصدار-الشهادات-البيطرية-للخيول-العربية-الأصيلة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة وتنص المادة(10) في هذا القانون علي إعادة صياغة المادة وتحديد الرسوم وفئاتها والأعمال والخدمات التى تقدمها المحطة للغير وفقًا لأحكام هذا القانون وتحديد طرق تحصيل الرسوم بما يتفق مع النصوص الدستورية في تحديد الرسوم مقابل أداء الخدمات .

دوت الخليج

عشرين ألف جنية رسوم إصدار الشهادات البيطرية للخيول العربية الأصيلة

وتنص المادة(10) من قانون تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول، علي فرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين ألف جنيه، وذلك عن خدمات، تسجيل الخيول العربية الأصيلة، وإصدار الشهادات البيطرية، وإصدار شهادات النسب، وغيرها من الشهادات الإدارية ذات الصلة بالخيول العربية الأصيلة، وتقديم الخدمات البيطرية، والتناسلية للخيول العربية الأصيلة.

ويصدر الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى، بعد أخذ رأى مجلس الإدارة، قرارا بتحديد فئات الرسم، وتقوم المحطة بتحصيل هذه الرسوم وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.