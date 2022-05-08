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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /696332/مجلس-النواب-يوافق-على-اتفاق-تمويل-التحول-المستدام-للمواءمة-الزراعية-في-صعيد-مصر

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 140 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل التحول المستدام للمواءمة الزراعية في صعيد مصر (ستار) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الموقع في روما بتاريخ 28/1/2022 وفي القاهرة بتاريخ 9/2/2022.

دوت الخليج

مجلس النواب يوافق على اتفاق تمويل التحول المستدام للمواءمة الزراعية في صعيد مصر

جاء ذلك بعدما استعرض النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن الاتفاق، مؤكدا أهميته فى التنمية الزراعية بالصعيد. وخلال المناقشة طالب حسام المندوه، بضرورة أن تضع الحكومة فى اعتبارها التقييم المستمر لمدى التغيير والتطور الذى يحدث نتيجة مثل تلك الاتفاقيات والقروض وتحقيق الهدف منها، مشددا على أهمية وجود تقرير سني للعرض على المجلس حتى يتمكن البرلمان من أداء دوره الرقابي أيضا.

وأيده فى ذلك النائب مجدى ملك عضو مجلس النواب، الذى أكد أن الجهاز الإدارى بالدولة غير مؤهل لتحقيق الهدف الحقيقى من اتفاقيات المنح والقروض الموقعة بين مصر وجهات خارجية.

وطالب الحكومة بالاهتمام بعلم ادارة المنح والقروض لتعظيم الاستفادة منها.

كما وافق المجلس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، بشكل نهائى.

واستعرض النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن فلسفة مشروع القانون تكمن في استعادة مصر ريادتها في مجال تربية وإنتاج وإكثار الخيول المصرية العربية الأصيلة، وكذلك خلق قيمة اقتصادية مضافة ومردود ثقافى وحضارى وسياحى في هذا المجال. وقال أن مشروع القانون المعروض ينص على أن تكون محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية، لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها إنشاء فروع أخرى.